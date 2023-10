Brigita Šuler trdi, da ni ponaredila podpisa

Vsem dobro znana pevka iz Brežic Brigita Šuler je pred dvema desetletjema zaslovela, ko je z Wernerjem Brozovićem prepevala uspešnico Hej, mala, opala, pozneje pa je 46-letna glasbenica uspešno nadaljevala samostojno glasbeno kariero. Ljubezen do glasbe in prenašanja glasbenega znanja na mlajše generacije pa je ni vodila zgolj po samostojni poti, leta 1998, ko se je po zaključeni srednji glasbeni šoli vpisala na akademijo za glasbo, smer glasbena pedagogika, se je namreč kot učiteljica klavirja zaposlila na Glasbeni šoli Litija - Šmartno.

Postavna pevka je tudi profesorica in ravnateljica glasbene šole. FOTO: Osebni arhiv

Ta šola jo je pod svoje okrilje vzela pred 25 leti, Brigita pa je pred dvema letoma, ko so jo zaposlili kot ravnateljico, povedala, da je o tem resno začela razmišljati šele po nagovarjanju sodelavcev, ki so bili prepričani, da bo kos tudi takšnim nalogam. Izziv je sprejela odprtih rok in brez pričakovanj, a se mora naša pevka v zadnjih mesecih poleg vodenja glasbene šole ukvarjati še s sodnimi mlini, saj se je znašla sredi neprijetnih sodnih procesov. Po pisanju časopisa Delo je zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ponarejanja listin okrožno državno tožilstvo v Ljubljani na kazenski oddelek pristojnega okrajnega sodišča v Trbovljah maja vložilo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj zoper ravnateljico Glasbene šole Litija - Šmartno Brigito Šuler.

Glasbena šola Litija - Šmartno FOTO: Rajšek Bojan

Smrt v družini

Do zdaj zbrani podatki naj bi kazali na to, da naj bi glasbenica ponaredila podpis na listini v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi uslužbenke glasbene šole na delovnem mestu tajnice in računovodkinje. Pevka je zadevo za Delo komentirala z besedami, da je bila deležna krive ovadbe nekdanje zaposlene, ki ji je prenehalo delovno razmerje, zato namerava »po zaključenem postopku zoper dotično osebo vložiti kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe«. Na vprašanje novinarja Dela, ali bo odstopila s položaja ravnateljice, je odgovorila, da delo opravlja strokovno, po vseh zakonih ter v dobro učencev in zaposlenih, zato ne vidi razloga za odstop.

Pouk glasbe poteka v treh nadstropjih medgeneracijskega središča Šmelc v Litiji. FOTO: Rajšek Bojan

»Brigita Šuler je žrtev krive ovadbe. Če se uredništvu časopisa zdi moralno nesporno podpirati kriminalca, ki je podal to krivo ovadbo z upanjem, da bi se beseda 'menda' spregledala, je kriminalec očitno dosegel svoj namen,« je včeraj zadevo komentiral Brigitin mož Maks Žbogar in še, da Brigita žaluje zaradi smrti v družini. Žbogar je še sporočil, da so bile »napake v bistvu storjene v času bivše ravnateljice. Brigita Šuler je ugotovitve omenjenih inštitucij kvečjemu odpravila.«

Kot še piše Delo, mora vodstvo šole do začetka novembra predložiti odzivno poročilo računskemu sodišču, ki je v julija objavljenem poročilu ugotovilo številne nepravilnosti. Na šolskem inšpektoratu so namreč za Delo še pojasnili, da so več inšpekcijskih postopkov izvedli že lani in pri tem ugotovili »različne domnevne nepravilnosti«, zato so ugotovitve odstopili drugim pristojnim institucijam.