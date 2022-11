Brat in sestra, oba sposobna in lepa (FOTO)

Glasbenik Mihael Hercog, ki je odličen tekstopisec in se lahko pohvali, da njegove pesmi pojejo mnogi znani Slovenci, ne le njegova žena Saška Lendero, ima za sestro pravo lepotico. Lariso, ki ima uspešno kariero na področju grafičnega oblikovanja, zadnje dni videvamo veliko v družbi brata in Saške. Povedal nam je v kakšnem odnosu sta z Lariso.

Saška in Larisa se odlično razumeta in se družita tudi na sprehodih. FOTO: Osebni Arhiv

»V otroštvu sva bila sicer kot pes in mačka, ampak zelo navezana in zaščitniška drug do drugega. Sva si kar podobna, oba zelo trmasta, oba gojiva ljubezen do fotografije s tem, da je moja sestra res vrhunska grafična oblikovalka. Oba imava pa tudi rada zabave in po navadi ostaneva zadnja na prizorišču«, je povedal Miha, ki ima tudi dva nečaka.

»Sem stric dveh zelo pridnih nečakov, Romea in Leonarda. Zelo sem ponosen nanju. Tudi na sestro, ki je res lepotica, ja. To imamo v družini,« pravi v smehu.