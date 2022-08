Brane Kastelic: londonski dopisnik ima več konjičkov

Slovenskega novinarja in kolumnista Braneta Kastelica širša javnost še najbolj pozna kot dopisnika, ki se redno javlja iz Londona, ob vse mogočih političnih dogajanjih in spletkah.

Branetova strast je tudi kuhanje.

Nazadnje je bil zelo zaseden s teniškim turnirjem v Wimbledonu, kjer Brane s svojo družino tudi živi. Med službenimi zadevami pa vedno najde čas tudi za svoj slikarski konjiček, katerega izdelki so večkrat krasili stene mnogih razstav v Sloveniji in Londonu. Njegova strast je risanje ženskega akta, ki pa ga je tokrat zamenjal hčerin portret, ki je dobil častno mesto za Branetovo mizo, kjer piše in ustvarja.

Ena izmed Branetovih umetnin ženskega akta, trio z moškim.

Tako kot pri nas, je tudi v Londonu zelo vroče, zabeležili so tudi čez 39 stopinj. Zato se Brane in njegova Nevenka večkrat odpravita na obisk k sinu Adrianu, ki živi 10 minut od njiju, kjer se lahko ohladita v bazenu, na vrtu. Eden od Branetovih hobijev je tudi kuhanje, zato izkoristi vsako priložnost za piknik z družino. »V Magazi, "balkanski" trgovini na severu Londona, sem kupil sarajevske čevapčiče, pleskavice, ajvar, tudi slovensko kislo zelje in kislo repo za kasneje in, kako sem ga vesel, Donat. Prijazni lastnik Emir je poskrbel za pravočasno dostavo in mi podaril lepinje«, je napisal na svojem profilu Brane, ki se je izkazal tudi pri pripravi piščanca, mešane solate, sadne solate in sladoleda.

Nekaj dni nazaj pa sta ponosna starša obiskala mlajšega sina Aarona, ki je zadnja štiri leta študiral v Brightonu in si prigaral naslov magistra.