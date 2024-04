Boštjan Dermol: Svojih bližnjih ne bi smeli jemati za samoumevne

Boštjan Dermol je glasbenik, producent, pesnik ter radijski in televizijski voditelj, ki je v javnosti znan predvsem kot pevec priljubljene glasbene skupine Nude. Jeseni bo izšla njegova prva samostojna glasbena plošča, ki predstavlja nekakšno nadaljevanje njegove druge pesniške zbirke Trilogija iz leta 2022. Pri ustvarjanju albuma Q so sodelovali številni znani glasbeni ustvarjalci.

Prva od 13 skladb, ki ji že lahko prisluhnemo, je Sonce. Ob vprašanju, od kod navdih zanj, je Boštjan odgovoril: »Metaforično gledano so tudi ljudje, ki nas obdajajo, naša mala sonca. Tudi ljudje, ki so že odšli, so bili naša sonca. Čeprav jih danes ni več, svetijo še naprej – v naših spominih.«

Boštjan je namreč v zadnjih letih utrpel izgubo dveh zelo ljubih oseb – žene in očeta. Ustvarjanje mu je v težkih trenutkih predstavljalo zatočišče in terapijo, pesniška zbirka in glasbena plošča pa sta nekakšen odsev njegovih takratnih razmišljanj in občutkov.

Ne glede na vse, kar je prestal, ohranja optimističen pogled na svet, kar pospremi z besedami: »Zanimivo je, da sam po vsem tem, kar mi je serviralo življenje, vedno bolj iščem pozitivno v stvareh in ljudeh. Pravzaprav gre za nekakšno introspekcijo, vpogled vase, kdo hočeš biti kot človek tega časa in v družbi, v kateri živiš. Če hočeš, da bi bil ta svet lepši, moraš sam nekaj narediti za to.«

Z Boštjanom sva v intervjuju odprla številne teme. Razložil je, zakaj se je odločil, da se poda na samostojno glasbeno pot. Povedal je, kakšno je bilo njegovo otroštvo, kako se je čez čas spremenil njegov pogled na življenje, kaj mu je najbolj pomagalo v procesu žalovanja in zakaj tako rad zahaja v naravo in samoto. Boštjan je opisal tudi svoj odnos s 13-letno hčerko in pogled na starševstvo