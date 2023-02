Borut Pahor se je pohvalil s svojo 32-letnico

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor prodaja enega izmed svojih avtov. Kot smo poročali, prodaja svoj starodoben avtomobil Renault 4, letnik 1991, najbolj prepoznavno katro v državi. Ponudbe bodo zbirali do 15. februarja, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Kupnino od prodaje bo v celoti namenil Inštitutu zlata pentljica, otroci z rakom, ki z organizacijo različnih dogodkov širi zavest o raku pri otrocih, opozarja na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, in išče načine, kako te težave premagati ali odpraviti.

Danes je prejel najvišjo ponudbo doslej, in sicer 40.000 evrov. Časa za nakup v dobrodelne namene imate še devet dni.

Če vas karkoli zanima o avtu, starem 32 let s prevoženimi nekaj več kot 92.000 kilometri, spodaj poglejte Pahorjev videoposnetek vožnje v legendarnem avtu, ki je pospremljen tudi s karakteristikami katrce. Med drugim je Pahor povedal, da katrce ni vozil po dežju, tako je počela tudi njena prva lastnica.