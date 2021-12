Bolezen ni prizanesla niti Luki Dončiću

Luka Dončić je bil pozitiven na testu za novi koronavirus. To je na twitterju sporočil ameriški novinar Adrian Wojnarowski, ki je očitno najbližje informacijskemu koritu NBA, saj tako rekoč vedno prvi sporoča novosti od tam, novico pa so potrdili tudi pri Dallasu, kjer imajo v karanteni že šest igralcev. »Ko že misliš, da stvari ne morejo iti na slabše, se vse obrne proti tebi,« so zapisali v sporočilu za javnost. »Pričakovali smo, da se bo Luka Dončić po poškodbi gležnja vrnil na košarkarski parket v četrtek proti Milwaukeeju , vendar je bil njegov test v sredo popoldne pozitiven. Tako kot Tim Hardaway, Reggie Bullock, Josh Green, Maxi Kleber in Trey Burke bo moral počivati 10 dni oziroma tako dolgo, dokler dva testa ne pokažeta negativnega rezultata. »Dobra stvar pri vsem tem je, da bo imel Dončić nekaj več časa za zdravljenje poškodbe gležnja, zagotovo pa je vprašljiv njegov nastop na božični tekmi proti moštvu Utah Jazz.«

Dončić je sicer izpustil zadnjih pet tekem zaradi poškodbe gležnja, manjkal pa je tudi že prej (od 30 tekem jih je odigral le 21).