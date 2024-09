Boleča tema mnogo Slovenk

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je vstopilo v novo sezono. Na malem odru so premierno uprizorili Urbano dramo 64, v kateri se je sodobna hrvaška avtorica Tena Štivičić dotaknila tematike neplodnosti, ki je v zahodni družbi vse pogostejša, režirala pa jo je Nina Šorak.

Avtorica se je v zgodbi osredotočila na par, Evo in Danijela, ki se približujeta 40. letu in si želita otroka. Ker sta pri tem neuspešna, se odločita za obravnavo v ambulanti za neplodnost. Število 64 v naslovu se nanaša na število hormonskih terapij. Režiserka je predstavo ustvarjala z mislijo na tiste s to frustrirajočo težavo.

Režiserki Nini Šorak je po premieri čestital tudi Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica.

Predstavo so si med drugimi ogledali režiser Vito Taufer, Beletrinin urednik Andraž Gombač in novinarka Maja Pertič Gombač.

Jureta Kopušarja so na premieri podprli bližnji in prijatelji.

»Občutek imajo, da so pred neko temno zaveso, in ne razumejo točno, saj jim tudi medicina ne zna vedno razložiti, zakaj so prav oni tisti, ki se jim to dogaja. Ampak po drugi strani gre za zelo intimno temo. Temo, ki se dotika spolnosti, temo, ki se dotika nekih delov nas, ki niso najpogosteje družbeno razkriti,« je povedala. Po statistiki rodnost v zahodni družbi pada, vse več parov pa je neuspešnih pri naravni zanositvi. V Sloveniji je glede na podatke neploden vsak šesti par.

Nike Rozman se mlajši najbolj spomnijo iz otroške oddaje Krompir, ki jo je vodila tri leta.

Primož Ekart sicer ni bil del predstave, a je z veseljem prišel zaploskat kolegom, ki ustvarjajo v bodoči evropski prestolnici kulture.