Bodoči generalni sekretar DZ je nekoč delal v cirkusu: poglejte, kako je pred leti spoznal svojo Alenko (FOTO)

V petek so novi koalicijski partnerji potrdili, da so dosegli dogovor o razrezu ministrskih mest. Kdo točno bo sestavljal ministrsko ekipo prihodnjega mandatarja Roberta Goloba, še ni točno jasno, v javnosti krožijo številna imena, koalicijski partnerji pa o njih v petek še niso želeli javno razpravljati. Kandidatka za predsednico državnega zbora je podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, ki naj bi si po poročanju 24ur za generalnega sekretarja DZ izbrala odhajajočega poslanca LMŠ Roberta Pavšiča.

Delal je kot moderator v cirkusu

Pavšič je v preteklosti med drugim opravljal delo novinarja in odgovornega urednika, pred dvemi desetletji pa so v Financah poročali, da je svoj čas služboval tudi v cirkusu. Nekega dne so ga na radio - kjer je bil vse od tehnika do urednika - poklicali iz agencije Arena, ki v Sloveniji organizira cirkuške predstave, in se z njim dogovarjali za oglase. Mimogrede so ga vprašali, ali pozna koga, ki bi povezoval cirkuške predstave. Pavšič je najprej vprašal za plačilo, potem pa zadovoljen privolil v ponudbo. Postal je »Ringmaister«.

Ženo spoznal z boo za vratom

Kot je takrat razkril za omenjeni časnik, je delo v cirkusu kot vsako drugo, le da se moraš navaditi potovanj in živali: »Najbolj nevarni so sloni, levi in tigri pa so vedno tako siti, da jim niti na pamet ne pade, da bi napadli človeka. Še na predstavo se jim ne da.« Takrat tridesetletni Postonjčan je v pogovoru za Finance razkril tudi, kje je prvič srečal svojo življenjsko sopotnico. »Alenko sem spoznal v gostilni v Cerkljah, kamor sem prišel z boo za vratom. Ne vem, ali jo je šarmirala boa ali kaj drugega,« se zasmeje.

Strokovni delavec za področje kulture in urednik

Na straneh državnega zbora, kjer so objavljeni tudi življenjepisi poslancev, Pavšič dela v cirkusu sicer ni navedel. Je pa izpostavil sledeče delovne izkušnje:

• 2018 poslanec Državnega zbora

• 2015–2018 strokovni delavec za področje kulture, turizma in mladih, Zavod Znanje Postojna

• 2006–2015 vodja projektov, dialog-si.net

• 2004–2005 odgovorni urednik, Notranjsko-kraške novice

• 2002–2004 Urednik posebnih prilog (IT informator, Nepremičninski informator ), urednik vsebinski projektov s področja športa, navtike, računalništva (IT), Poslovni dnevnik Finance

• 2001–2002 odgovorni urednik, licenčna revija PC Magazine

• 2001–2002 pomočnik odgovorne urednice, tednik Nova

• 2000–2001 novinar poročevalec, Poslovni dnevnik Finance

• 1999–2000 direktor, Agencija NET.