Bizovičarju postavila diagnozo, tako jo je komentirala Ana Klašnja

Ena od tekmovalk nove, desete sezone Slovenija ima talent je pred svojim ganljivim pevskim nastopom žirantom pojasnila, da hitreje govori, ker ima motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD).

20-letna Neli ni ovinkarila z odgovorom, ko se je žirant Lado Bizovičar spraševal, ali nemara nima tudi on enake diagnoze.

»Ja, vi imate. Vse sem proučila,« je dejala Neli tik pred svojim pevskim nastopom. O njenih analizah in »diagnozi« je Bizovičar želel izvedeti več podrobnosti in tekmovalka mu je pojasnila, da je »njegova osebnost ENFP, kar pomeni, da je ekstrovert, ki je intuitiven, čuteč in spontan«.

Žirantka Ana Klašnja je besede tekmovalke, ki je kolegu postavila diagnozo, komentirala z: »To je bila pa najboljša izjava.«

O svoji osebnosti je želel več izvedeti tudi žirant Andrej Škufca. »Andrej je NFP. Tako kot vi (Bizovičar, op. a.), samo da je bolj logičen,« je dejala tekmovalka Neli in nasmejala vse v studiu.

»Tvoja diagnoza sploh ni slaba, moja je pa nekoliko nadgrajena,« pa se je pošalil Škufca in pogledal Bizovičarja, ki je v preteklosti že dejal, da bi verjetno imel odločbo ADHD in svojega spremljevalca, če bi dandanes hodil v šolo.