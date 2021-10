Bizovičar povzdignil glas in udaril po mizi: Kakšen nateg!

Drugo oddajo nove sezone šova Slovenija ima talent je začel simpatični kvartet s tenorsko z uspešnico O, sole mio. Najprej je na oder prišel harmonikar, med izvajanjem pesmi pa se mu je pridružila še preostala trojica, ki je gledalcem v dvorani in žiriji vmes napolnila vinske kozarce.Ko so odpeli pesem do konca, so bili žiranti vidno navdušeni. »Fino presenečenje, še več takih, prosim,« je dejal, s fanti pa sta z veseljem nazdravili tudiin. Ravnodušen ni ostal niti, ki pa je bil malce razočaran nad vsebino v kozarcu. Tam namreč ni bilo vina, temveč malinovec. »Kakšen nateg!« je zavpil, udaril po mizi ter pritisnil 'x' (ki pomeni ne).Seveda se je Bizovičar je pošalil, kasneje pa je fantom priznal odličen nastop in jim s svojim glasom omogočil uvrstitev v naslednji krog.