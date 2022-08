Biti brez dlake na jeziku v Sloveniji ni iskana vrlina

Znani Slovenki sta obe prepoznavna obraza našega medijskega prostora, saj ju vsi dobro poznamo z malih zaslonov. Malokdo pa ve, da si ne delita samo ljubezni do medijev, temveč tudi največje skrivnosti.

Kot pravi prijateljici si zaupata vse skrivnosti. FOTO: Osebni arhiv

Obe sta poklicni novinarki in prijateljici z veliko začetnico. Nataša Markovič je preiskovalna novinarka, po kateri mlade novinarje učijo te obrti, veter v jadra njenega uspeha pa je nepristranskost in neomajnost pri iskanju resnice. Druga je Pia Pustovrh, ki je novinarsko pero zamenjala za voditeljski mikrofon, a še vedno piše za izbrane naročnike. Tudi ona je brez dlake na jeziku, kar je za naš medij nekoč že povedala, da v Sloveniji ni iskana vrlina. »Ljudje odkrito nestrinjanje takoj vzamejo kot kritiko, se čutijo napadene, namesto da dobrohotno pripombo vzamejo kot iztočnico za svoj napredek, razmislek in poglobljeno debato. Naučila sem se, da delim svoja iskrena mnenja s tistimi, ki so vredni tega truda.«

Obe pa na socialnih omrežjih večkrat zapišeta, kaj jima prijateljstvo pomeni. Predvsem pa iz zapisanega sklepamo, da sta iskreni druga do druge. Da si stojita ob strani, četudi se kdaj ne strinjata. Predvsem pa, da so njune debate vse prej kot površni pogovori ob kavi. Hvaležni sta, da v življenju druga drugi držita kompas.