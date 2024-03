Barbara Drnač s hčerko na prireditvi: jabolko ne pade daleč od drevesa (FOTO)

Na odru Cankarjevega doma so številni obiskovalci lahko občudovali plesno uprizoritev Distanca mednarodne zasedbe plesalcev MN Dance Company. Dogodka se je udeležila tudi slovenska plesalka, koreografinja in televizijska voditeljica Barbara Drnač skupaj s hčerko Terezo Poljanič.

Prešerno razpoloženo sta si ogledali plesno predstavo in pokazali, kako čvrst in globok odnos imata lahko mama in hči.

Barbara Drnač in Tereza Poljanič. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Terezin oče je hrvaški dirigent Antun Poljanić, z Barbaro Drnač pa sta se ločila, ko je bila Tereza stara pet let. Vse od takrat je bila Tereza razdvojena med Novo Zelandijo, kamor se je preselil oče, in Slovenijo. V odrasli dobi je postala hrvaško-slovenska blogarka, voditeljica kuharske oddaje in še danes velja za 33-letno kulinarično navdušenko, ki je hobi spremenila v svoj poklic.

63-letna Barbara Drnač in njena trideset let stara hčerka sta z videzom in poklicnim navdušenjem dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa.