Avdićeva sodelavka razkrila, kakšen je v resnici (FOTO)

Prvi obraz Radia 1 Denis Avdić show je ta teden praznoval okroglih 40 let. Ob tej priložnosti so mu sodelavci postavili mlaj in pripravili vrsto presenečenj. Ob tej priložnosti mu je na instagramu nekaj besed namenila tudi voditeljica in fotografinja Darja Štravs Tisu, ki je razkrila, kakšen je njen radijski kolega v resnici.

»Ej, pa kakšen je @dennis.avdic privat? Ful smešen, a ne?" Sta vprašanji, ki ju najpogosteje slišim od naključnih znancev, ko izvedo, da delam na @radio1slo . Da ne odgovajam vsakemu posebej… Je zabaven, toliko kot normalno zabaven človek… Predvsem pa je Človek. Srčen, predan, z jasnimi cilji in srcem tam, kjer mora bit…« je zapisala Darja in mu zaželela vse najboljše.