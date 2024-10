Žirantka Ana pritisnila zlati gumb, usuli so se negativni komentarji (VIDEO)

Na sinočnji avdiciji v 10. sezoni šova Slovenija ima talent je žirantka Ana Klašnja podelila zlati gumb, ki je bil deležen nekaj nezadovoljstva na družbenih omrežjih.

Talentirani posamezniki ali skupine skušajo prepričati žirante s svojimi točkami in tokrat je veliki met uspel duetu harmonikarjev Duo Zemljotres, ki sta na mehu zaigrala modernejše viže in sta v studio prinesla energijo, ki jo je bila Ana nadvse vesela.

Harmonikarja Karlo Budan in Tilen Cupin iz Kopra se v oddaji dejala, da se poznata še iz otroštva, skupaj sta tudi obiskovala glasbeno šolo, pred tremi leti pa sta ustanovila Duo Zemljotres.

Ana ni mogla skriti navdušenja in stisnila je zlati gumb, s katerim je presenetila tudi sovoditeljico Marjetko Vovk. Ana je doslej vedno glasovala za plesalce, »zdaj pa je harmoniki dala zlati gumb,« in skoraj do solz nasmejala Marjetko.

Na družbenem omrežju facebook so se mnogi oglasili, ki so žirantki očitali, da ni ravnala objektivno pri podeljevanju zlatega gumba, sama pa je mnenja, da sta harmonikarja ustvarila »nepozabni trenutek«

Objavljamo nekaj komentarjev:

* »Popolnoma nepotrebni zlati gumb Ane. Dva tipa, ki sta se naučila igrati harmoniko. To ni noben presežek, da bi bil talent, kaj šele za zlati gumb.«

* »Tole res ni bilo za zlati gumb, ker so bili že boljši nastopi s harmoniko (npr. na prejšnjih talentih Špela in na enih izmed prvih sezon, ko je nastopal harmonikarski orkester Pustotnik.«

* »Ni to za zlati gumb, vsak lahko igra harmoniko. Čeprav dobro igranje ter izbor pesmi.«

* »Če mene vprašate, je zlati gumb čist mimo, nastop s kužkoma velik boljši.«

* »Pristranskost. Od nekaterih nastopajočih pokažete celo življenjsko zgodbo, nekatere nastopajoče pa pokažete le v odlomkih. S tem, da so vložili veliko truda. Brezveze.«

So se pa oglasili tudi tisti, ki jim je bil nastop s harmoniko zelo všeč in so med drugim zapisali, da si vsi nastopi s harmoniko zaslužijo zlati gumb.