Anja po koncu Kmetije: Mogoče me je malo razočaral Tim

Največje presenečenje letošnjega finala Kmetije je bila zagotovo zgovorna temnolaska Anja Malešič. Kljub temu da jo je večina sotekmovalcev podcenjevala, je dokazala, da z njo ne gre češenj zobati, saj je v dvobojih premagala tudi moške, ki so sicer veljali za močno konkurenco. Anja nam je v kratkem pogovoru zaupala tudi, zakaj je bila vse od začetka odločena, da Timu Novaku pomaga do zmage.

Česa vas je naučila letošnja Kmetija? V čem je bila drugačna od lanske?

Jaz sem se na kmetijo prišla zabavat tako, da od kmetije nisem kaj dosti odnesla, razen znanja pratike. Naučila sem se tudi nekaj novih kmečkih opravil, ki jih verjetno nikoli več v življenju ne bom opravljala, ker nimam kmetije doma. Letošnjo kmetijo sem bila dosti bolj povezana s sotekmovalci, in pa psihično je bila druga kmetija dosti bolj naporna.

Kako to, da sta bili s Tamaro že od začetka odločeni, da bosta Timu pomagali do zmage?

Mi smo se že prvi dan dogovorili, da gremo skupaj do finala. Za Tima sva navijali, ker lahko samo eden zmaga Kmetijo in sva bili mnenja, da ima on od nas treh največ možnosti. Tim je celotno kmetijo taktiziral tako, da je zavaroval tudi naju, seveda pa nisva predajali aren ali kaj podobnega, še zmeraj sva želeli priti čim dlje.

Vama je obljubil tudi del denarne nagrade?

Ne. Jaz sem že od malega finančno dobro preskrbljena in nikoli nisem rabila veliko delati, tako da mene denar ne zanima. Je pa res, da če je že dobil 50.000 €, bi lahko počastil eno Gucci torbico.

Anja Malešič. FOTO: Pop TV

Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji?

Presenečena sem bila, koliko so se ljudje prekregali za neke banalne stvari in pa kako so bili nekateri konstantno negativni (Maja, Boris, ...). Sem se pa tudi presmejala, ko sem videla tudi recimo, kdo nam je sadike skril, vrvico za paradižnik in take male stvari.

Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebej razočaral? Zakaj?

Mene je zelo težko razočarati, ker na Kmetiji ne moreš zbirati, s kom boš živel dobra dva mesca in ko je enkrat toliko različnih karakterjev na kupu, poskusiš razumeti vsakega in se poskusiš nanj navaditi in se mu tudi prilagoditi tako da, ne bi rekla, da me je kdo razočaral. Mogoče Tim s kakšnimi njegovimi neprimernimi izjavami, ki so sicer bolj letele na Tamaro, ampak tudi to smo že razčistili.

Pogovore z ostalimi finalisti in zmagovalcem letošnje Kmetije lahko najdete na tej povezavi.