Andrej Šifrer v ŠOKkastu: Srečanje s smrtjo je potrdilo njegove slutnje (VIDEO)

V novi epizodi ŠOKkasta nas je v studiu obiskal glasbenik in avtor Andrej Šifrer, ki je kljub svoji šarmantni pojavi človek, ki ostaja mlad po srcu. Čeprav jih šteje nekaj čez sedemdeset mu življenjske energije ne manjka in zaposlen je bolj kot kadarkoli v življenju. Konec lanskega leta je izdal prvo glasbeno kriminalko z naslovom Volkovi in si s tem nadel še naziv pisatelj. Zanimivo, da je spisana knjiga kar 12 let čakala na svojo izdajo, sedaj pa jo s ponosom predstavlja širni Sloveniji. Govori o članih ansambla, ki se zaradi prepirov že petnajst let ne pogovarjajo med seboj. Zgodba se začne s smrtjo dveh članov. Ta del je izmišljen. Kar pa sledi, je kolaž resničnih dogodkov s Šifrerjeve glasbene poti.

Glasba je njegovo poslanstvo. FOTO: Marko Feist

Oče in mama sta bila kot noč in dan

Mama Pavla je bila njegova prva in največja oboževalka, oče pa je bil njen nasprotni pol in je Andreja le s težavo pohvalil. V najstniških letih mu je oče hotel preprečiti, da bi šel v Anglijo na štop, saj ga je skrbelo zanj. Mama pa mu je dejala: »Mene ravno tako skrbi kot ata, a jaz hočem, da greš in se česa naučiš ter kaj spoznaš.« Oba sta sicer vsak na svoj način spremljala Andrejevo glasbeno pot, ki je po poklicu pravzaprav pravnik, vendar tega poklica nikoli ni zares opravljal. Mu je pa v življenju znanje prava velikokrat prišlo zelo prav.

Andrej Šifrer je v življenju prejel veliko nagrad. FOTO: Marko Feist

Na znanimiv način razmišlja tudi o prepoznavnosti, ki mu je zagotovo spremenila življenje:»Ko se je pa to res zgodilo (prepoznavnost), je bilo pa malo drugače. Ampak od začetka paše, potem ti gre na jetra, potem ti je pa vseeno.«

Hčerka Eva mu je rešila življenje

Njegovi trije otroci Eva, Martin in Kora so našli prav posebna mesta tudi v njegov glasbenem repertoarju. Prav hčerka Eva, ki ji je posvetil nepozabno pesem Uspavanka za Evo, mu je tistega usodnega oktobrskega dne naročila, da naj nemudoma odide na urgenco. Sama je sicer po izobrazbi otorinolaringologinja in vedela je, da oče potrebuje nujno medicinsko pomoč. Andrej svojo izkušnjo opiše zelo poetično: »To, da sem se znašel v bližini smrti, je samo potrdilo to, kar sem že skozi čutil, da sem samo še en časopis za en dan.« Spregovoril je tudi o tem, kako skrbi za zdravo telo in duha, kako se je skozi leta spopadal slavo in kaj mu dandanes napolni srce.

