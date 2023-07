Ana Roš ne bo odprla restavracije v luksuznem letovišču, to je razlog

Ana Roš Stojan ne bo odprla restavracije v luksuznem istrskem letovišču Petram. Kuharska mojstrica je na svojem profilu na instagramu razkrila, da sta se po mesecih skupnega dela obe strani odločili, da ne bosta skupaj odprli restavracije. Vso ponudbo hrane in pijače v letovišču bo upravljala ekipa letovišča Petram, so zapisali.

V sporočilu so še zapisali, da je Ana vse od februarja z letoviščem delila svoje strokovno znanje in vire v želji, da bi ustvarila edinstveno izkušnjo, ki združuje njeno priznano in večkrat nagrajeno filozofijo o tem, kako voditi restavracijo z istrskimi sestavinami s podporo lokalnih pridelovalcev. Zaradi nepremostljivih razhajanj z vodstvom resorta in težav, s katerimi se panoga v zadnjem obdobju sooča, pa so se dogovorili za prekinitev sodelovanja.

Luksuzno letovišče Petram je vrata odprlo pred dnevi. Gre za sto milijonov vreden objekt, ki velja za enega najbolj luksuznih letovišč na Hrvaškem. Ponuja veličasten razgled na Piran, Portorož, Piranski in Tržaški zaliv in se razteza na 85.000 kvadratnih metrih. Sprejme lahko tisoč gostov, nastanitve pa imajo štiri in pet zvezdic.

V letovišču so vile in apartmaji, 60 odstotkov je že prodanih zasebnikom iz Hrvaške, Srbije, Slovenije, Nemčije, Italije in drugih držav, je pred dnevi pisal Jutarnji. Namestitve bo mogoče tudi najeti, za eno noč najema apartmaja s pogledom na morje bo treba odšteti okrog 500 evrov.