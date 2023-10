Ana je komaj zadrževala solze, Lado se je odločil za zlati gumb (VIDEO)

Tudi druga oddaja nove sezone resničnostnega šova Slovenija ima talent ni razočarala. Videli smo več zanimivih točk, ponovno pa je bil uporabljen tudi zlati gumb. Prislužili sta si ga mladi dekleti Ajda in Valentina s svojo točko na visečem obroču. Žirantka Ana Klašnja je po njunem nastopu komaj zadrževala solze, Lado Bizovičar pa je bil tisti, ki jima je dal zlati gumb.

»Zlati gumb žiranti pritisnejo takrat, ko nekaj hočejo videti v finalu, ne da lahko to kar koli prepreči. Jaz hočem videti to v finalu,« je Lado dejal po njunem nastopu.

V oddaji je nasmejal Darko, ki je pripravil nenavadno točko. Na odru je pokazal svoje znanje karateja ob spremljavi pesmi Na Golici. Kombinacija, ki je nismo vajeni. Čeprav je nasmejal, pa ni napredoval v naslednji krog.

Pravo zabavo so naredili mladi DJ-ji iz Mini DJ Akademije, ki so s svojim energičnim nastopom spravili na noge marsikoga na avdiciji, morda pa tudi doma pred zasloni. Žirantje so jim namenili štirikrat »da«, tako da so se uvrstili v naslednji krog.

Dober vtis sta pustila tudi mlada plesalca Julija in Denis. Dobila sta štirikrat »da«. Navdušila sta tudi velikega poznavalca plesa Andreja Škufco.

Na letošnjih avdicijah bo zlati gumb še nekajkrat uporabljen. Kot so pred časom zapisali na 24ur.com, so ga pritisnili kar šestkrat.