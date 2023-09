Aljoša Bagola je človek več talentov: poglejte, kako dober je tudi v tem početju (VIDEO)

To, da je Aljoša Bagola dober v marketingu, pisanju knjig ter predavateljstvu, vemo že nekaj časa. Marsikdo pa ni vedel, da se odlično znajde tudi v vlogi glasbenika. Na instagramu nam je pokazal, da zna dobro igrati bobne in klavir.

Na omenjenem družbenem omrežju je objavil video, v katerem je zaigral jazzovsko skladbo. Svoje igranje bobnov in klavirja je, kot je videti, posnel ločeno, posnetka pa je nato združil skupaj. Treba je priznati, da je rezultat dober.

Sodeč po njegovem zapisu, si z igranjem glasbe krajša dneve, ko je zunaj slabo vreme. »Ko v Prekmurju pač dežuje,« je zapisal na instagramu poleg videa.

Ni pa igranje na instrumente edina stvar, ki jo Aljoša počne v svojem prostem času. Ko ima čas, sede tudi na svoj 69 let star motor, ki mu ga verjetno marsikateri motoristični navdušenec zavida. Ukvarja se tudi z jogo. Kot je dejal, ima cilj, da bi se 365 zaporednih dni ukvarjal z njo. Pred mesecem dni in pol je sporočil, da je ravno na polovici do svojega cilja.