Aleš Hojs odpotoval čez lužo: tako navdušen je bil nad vzdušjem republikancev (VIDEO)

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in podpredsednik stranke SDS je, tako kot veliko članov te stranke, velik podpornik Donalda Trumpa. Kot takemu pritiče, se je Hojs udeležil zaključne konvencije republikancev, kjer so dokončno potrdili izbiro Donalda Trumpa za svojega kandidata na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA.

Trump sprejel republikansko predsedniško nominacijo Donald Trump je sinoči z govorom na koncu nacionalne konvencije republikancev v Milwaukeeju sprejel sedaj že tretjo predsedniško nominacijo stranke. Govor je začel z pomirljivo z obljubo, da bo predsednik vseh Američanov, nadaljeval z opisom sobotnega poskusa atentata, končal pa v svojem značilnem slogu. "Nocoj stojim pred vami s sporočilom samozavesti, moči in upanja. Čez štiri mesece bomo imeli neverjetno zmago in bomo začeli največja štiri leta v zgodovini naše države. Skupaj bomo sprožili novo dobo varnosti, blaginje in svobode za državljane vse ras, ver, barv in prepričanj. Kandidiram za predsednika vse Amerike, ne le polovice Amerike. S polovico Amerike ni zmage," je začel. S potrtim glasom je opisal poskus atentata in zagotovil, da ga je zavaroval bog. Množico v dvorani je prosil za minuto molka za ubitega gasilca, čigar uniforma je bila na odru z njim in dejal, da so za družino ubitega zbrali že več kot šest milijonov dolarjev. Pred govorom so prikazali film o njegovem življenju, množica je pozdravila prihod nekdanje prve dame Melanie Trump, ki se je na tribunah pridružila drugim članom družine, Trumpa pa je predstavil direktor podjetja za borilne veščine UFC Dana White. Pred tem je govoril tudi nekdanji poklicni rokoborec Hulk Hogan ter Trumpov sin Eric. Sta

Hojs je bil nad videnim in slišanim na konvenciji navdušen. Kot je zapisal »toliko vere v Boga, tako med govori nastopajočih, kot med srečanji z naključnimi obiskovalci, že dolgo nisem zaznal. Govor DonaldaTrumpa je bil izjemno dolg, spravljiv in do nikogar žaljiv. On bo predsednik vseh in ne zgolj republikancev.«

Oglejte si posnetke (počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo):

Hojsu smo zastavili nekaj vprašanj o dogajanju na konvenciji, na njegov odgovor pa še čakamo.