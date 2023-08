Alenka Bratušek izkoristila poletni dan: na instagramu se je pokazala tudi v vodi (FOTO)

Zadnji tedni za slovenske politike niso enostavni, saj se soočajo z odpravljanjem posledic poplav. Tudi za Alenko Bratušek, ki je ministrica za infrastrukturo, niso. Je pa Bratuškova v teh dneh vseeno našla nekaj časa za oddih v naravi in to delila na instagramu.

Včeraj je obiskala Češko kočo ter se ohladila v Kokri. Sliši se kot zelo lepo preživet dan. Slovenci nemalokrat želimo poletne dni preživeti v tujini, a odličen oddih se nam ponuja tudi doma.

»Po treh delovnih vikendih, sem včeraj uspela 'skočit' na Češko kočo in za konec še v Kokro, ki ima dobrih 12 stopinj ... Prijetna ohladitev,« je Bratuškova zapisala na instagramu. Včerajšnje temperature po Sloveniji so bile izredno visoke, marsikje krepko čez 30 stopinj Celzija, in ohladitev v vodi z 12 stopinjami bi verjetno prijala marsikomu.

V prihodnjih dneh pa pri nas ohladitev v rekah ne bo več potrebna, saj se bo konkretno ohladilo. Jutri bomo imeli v Sloveniji ponovno zelo burno vremensko dogajanje. Zjutraj in dopoldne utegnejo hitro naraščati hudourniški vodotoki. Močno upamo, da se ne ponovi nedavna ujma.

