O Adiju Smolarju zaokrožila pretresljiva novica

Koroški kantavtor in ustvarjalec mnogo zimzelenih uspešnic Adi Smolar miri svoje oboževalce in prijatelje, med katerimi je v teh dneh zakrožila pretresljiva novica, a se je na srečo izkazala za lažno. Po spletu se je namreč razširil podatek, da naj bi 65-letni glasbenik doživel nesrečo, po kateri naj bi se znašel v komi, njegovo življenje pa naj bi bilo ogroženo. Zaskrbljeni oboževalci so začeli iskati podatke na forumih in zastavljati vprašanja, ali je z Adijem vse v redu.

Adi se veseli prihajajočih koncertov. FOTO: Instagram

Simpatični Korošec se je na srečo hitro oglasil, utišal zlobne jezike in pod fotografijo, na kateri pozira zdrav in nasmejan, spletnim prijateljem sporočil, da mu nagajajo nepridipravi.

»Ne nasedajte prevaram«

»Po spletu je zakrožila lažna novica o prometni nesreči Adija Smolarja. Ne verjemite napisanemu, še posebno pa ne nasedajte nobenim prevaram o dediščini, ki so dopisane v članku. Vse je v redu, nobene nesreče ni bilo. Vas pa vljudno vabimo na prihajajoče koncerte jesensko-zimske turneje po Sloveniji.«

Heleno Blagne so ujezili hekerji, ki so izkoristili njeno ime. FOTO: Ana Gregorič

Javnost si je tako oddahnila, Adi pa je že pripravljen na nove glasbene podvige. Sicer pa kantavtor ni edini znani Slovenec, ki se je znašel na muhi spletnih prevarantov, ki si izmišljujejo razne zgodbice, da bi pridobili pozornost oboževalcev znanih obrazov. Nazadnje so si privoščili divo Heleno Blagne, ki naj bi jo ogrožali simptomi kapi. Naša glasbenica je zadevo nemudoma zanikala in sledilce opozorila, naj ne nasedajo lažnim novicam in navideznim rešitvam za zdravje.