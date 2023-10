20-letna Nuša navdušila s svojim glasom: »Jaz sem popolnoma ganjen in navdušen«

Prvi dve oddaji nove sezone šova Slovenija ima talent sta prinesli veliko zanimivih točk, trikrat pa je bil v njima uporabljen tudi zlati gumb. Tudi nocojšnja tretja oddaja je bila zanimiva.

Občinstvo v dvorani je s svojo pevsko točko zelo navdušila 20-letna Nuša iz Dornave. »Jaz sem popolnoma ganjen in navdušen nad tabo in tvojim glasom. Hvala ti, da si prišla,« je Lado pokomentiral njen nastop in ji, tako kot preostali trije žiranti, dal »da«.

Skupna točka očeta in sina

V oddaji smo videli »rapersko« točko, ki sta jo izvedla 29-letni Sašo in njegov sin Lun. Slednji je prisotne tudi nasmejal z odgovorom, da »repa« že od kar je začel govoriti. Žiranti so ju soglasno poslali v naslednji krog.

Za nekaj čarovnije je poskrbel mladi čarodej Matriks. S svojo ognjeno točko je prepričal žirante in šel v naslednji krog.

Nastopila s slovensko pevko

Za zanimiv pevski nastop je poskrbela Bojana. Od žirantov je sicer prejela štirikrat »ne«, je pa vseeno dvignila dvorano na noge. Na odru se ji je kasneje pridružila tudi Nuša Derenda in z njo zapela.

Za veliko emocij je poskrbela Aleksija, ki je pokazala izjemno gibčnost, vseeno pa Andreja ni pretirano navdušila, saj ji je dal »ne«. So ji pa ostali trije žiranti dali »da«in je šla zato v naslednji krog.

Ana ni bila prepričana

Manjkal ni niti ples. Med drugim je nastopila plesna skupina iz plesne šole FORCE. Njena številčnost pa je zmotila Ano. »Nisem prepričana, da je ta številčnost vaša prednost in bom rekla 'ne',« je dejala po nastopu. Se je pa skupina vseeno uvrstila v nadaljevanje tekmovanja.

S svojo energično plesno točko je navdušila Tatjana, ki je pokazala, da premore veliko talenta. Napredovala je v naslednji krog.