Znani Slovenec okamenel, ko je prejel poračun za plin za 63m2 veliko stanovanje

Marko Posavec, nekdanji tekmovalec Ljubezni po domače, ki je tudi kandidiral za poslanca SDS, je te dni dobil v nabiralnik letni obračun za zemeljski plin, ob katerem je za trenutek okamenel. Priznava, da je pričakoval nekoliko višjo položnico zaradi pretresov na trgu, a tolikšnega razkoraka v ceni v primerjavi z lanskim letom, si niti v sanjah ni mislil, da bo.

Ker Energetiki Ljubljana ne sporoča stanje plinomera mesečno, plačuje zemeljski plin po pavšalni ceni, enkrat na leto pa mu iz pošljejo poračun po izkazani porabi. Letos je bil ta trikrat višji kot pretekla leta, pravi. »Količina porabe plina je bila podobna kot lani, plačevanje pod istimi pogoji, le da sem lani plačal poračun manj kot 200 evrov, tokrat pa čez 600 evrov. To ni normalno,« je ogorčen. Ko je klical na energetiko, naj bi mu dejali le, »ja, toliko je šel plin gor«.

Lani manj kot 200, letos čez 600 evrov. FOTO: Zaslonski Posnetek

V kurilni sezoni je za svoje 63m2 veliko stanovanje plačeval v povprečju 55 evrov na mesec (50, 55, 60 in 65 evrov), a tako visokega poračuna nikakor ni pričakoval. »Tako visoka položnica me je vrgla na rit. Sem priden in dobro zaslužim, pa sem samo debelo pogledal, kaj je zdaj to,« priznava.

Sam bo znesek izplačal v enkratnem znesku, ker ima to možnost, se pa strinja, da bi Energetika Ljubljana lahko svojim naročnikom ponudila tudi plačevanje na obroke. »Energetika Ljubljana ima 55.000 naročnikov. Treba bi bilo razmisliti tudi na način, da bi se plačalo po obrokih. Vendarle je treba razmisliti, da smo si ljudje različni in za nekoga pomeni to astronomski znesek in mu predstavlja življenjski problem,« pravi.

Roki za plačilo so kot kaže zelo kratki. Sam ima natanko 10 dni časa, da poravna plačilo.

Z vprašanji, zakaj tako visoka položnica in ali je mogoče letni poračun porabe plina plačati na obroke, smo se obrnili na Energetiko Ljubljana. Njihove odgovore objavljamo v celoti.

Na kratko še o obračunu zemeljskega plina:

»Obračun zemeljskega plina se izvaja za koledarski mesec. V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno, se porabo zemeljskega plina oceni. Za odjemalce z letno porabo zemeljskega plina do 100.000 kilovatnih ur se redni letni popis merilne naprave izvede enkrat letno. Na podlagi pridobljenega stanja merilne naprave se izvede poračun z upoštevanjem veljavnih cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden.

Glede na znano dogajanje na energetskem trgu odjemalcem priporočamo, da nam sporočajo števčno stanje merilne naprave in obračun bo izveden na podlagi dejanske porabe po trenutno veljavnih cenah,« pojasnjujejo.

Obročno plačilo:

»Stranka lahko zaprosi za obročno odplačevanje. Po obravnavani vlogi in sprejetem sklepu, stranki pošljemo pisni odgovor o načinu obročnega plačevanja,« pravijo na Energetiki Ljubljana.

