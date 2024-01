Zaradi zavrženih piščancev na delu policija in inšpekcija

Zavrženi očiščeni piščanci, ki jih je naša bralka odkrila v gozdu na Rošpohu, so v tem prazničnem času močno razjezili številne Slovence. Naša bralka je zadevo prijavila policiji in Upravi RS za varno hrano.

»Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je bila o najdbi piščancev v gozdu obveščena dne 30. 12. 2023. Najdeni piščanci niso poginili, temveč je šlo za očiščene trupe brez oznak ali ostankov embalaže, ki bi omogočile sledljivost do izvornega obrata. Bili so na težje dostopnem kraju v gozdu, v tri metre globoki kotanji,« so zapisali v odgovoru na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zapisali so še, da je veterinarska higienska služba s pomočjo gasilcev najdene piščance, ki predstavljajo stranske živalske proizvode (ŽSP), v torek, 2. januarja 2024, odstranila. Dodali so še, da UVHVVR v sodelovanju s policijo nadaljuje iskanje povzročitelja nedovoljenega odlaganja ŽSP v gozdu.

