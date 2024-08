Začeli ste zavirati takoj, ko ste zagledali radar. Ali je prepozno?

Ko opazite radar oziroma kamero za merjenje hitrosti, običajno vsak voznik hitro spusti plin in zmanjša hitrost, a kot pišejo v nemški avto-moto reviji, imajo laserske naprave za merjenje hitrosti različne razdalje, na kateri se aktivirajo, torej razdaljo, na kateri bodo beležile prekoračitev hitrosti.

V nekaterih primerih je veliko prej, kot si vozniki mislijo, zato je lahko včasih že prepozno, ko opazite radar.

Nekatere naprave v Nemčiji lahko zabeležijo hitrost tudi do 1000 metrov od lokacije, kjer se nahaja kamera. Vedno je priporočljivo voziti znotraj omejitev hitrosti, ne glede na to, ali ste v Nemčiji, v Sloveniji ali kje drugje.

Katalog naprav v Nemčiji pozna osem modelov radarjev, poroča e-fahrer.de. Odvisno od naprave lahko beležijo prekoračitve hitrosti na razdalji do 1000 metrov:

* Multanov MU VR 6FAFB – do 15 metrov

* Multanov MU VR 6F – tri do 40 metrov

* Eso ES 1.0 – do 18 metrov

* Eso μP 80 – do 25 metrov

* LaserPatrol/TraffiPatrol – 30 do 500 metrov

* Riegl LR90-235/P – 30 do 500 metrov

* Riegl FG21-P – 30 do 1000 metrov

* Traffipax speedoPhot – do štiri pasove in do 45 metrov

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.