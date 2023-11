Ogorčena bralka: Maribor postaja mesto podgan (VIDEO)

Bralka še dodaja, da to res ne prikazuje tako imenovanega evropskega mesta kulture, temveč »mesto podgan«.

Podgane na Lentu v Mariboru FOTO: Bralka Jasna

Vprašanje, ali dobijo veliko takšnih prijav na leto, kdaj jih dobijo največ in za katere kraje, smo poslali na Mestno občino Maribor v kabinet župana:

Kot odgovarjajo na v kabinetu župana na Mestni občini Maribor (MOM), so v podjetju Nigrad v svojem podatkovnem portalu "letos zabeležili 26 intervencij – dodatnih lokacij za deratizacijo na območju Mestne občine Maribor." Lani so imeli v celotnem letu 27 dodatnih prijav lokacij. Obvestila pa dobivajo čez celo leto, ne glede na vremenske razmere in obdobja ter lokacije.

Kako se soočajo s problematiko?

V skladu s predpisi v Nigradu redno izvajajo deratizacijo dva- do trikrat letno, ob tem pa še intervencije deratizacije na dodatnih lokacijah. Vendar so glodavci v mestih stalno prisotni, saj se zadržujejo vsepovsod, kjer najdejo hrano, zato jih je praktično nemogoče iztrebiti. "Teoretično ima lahko en podganji par v svojem življenju nekaj tisoč potomcev; so zelo prilagodljive živali, ki znajo skakati, plezati in plavati," dodajajo na MOM.

Pri tem se moramo zavedati, da k povečanju populacije glodavcev veliko prispevajo ljudje sami. Glodavci se najpogosteje pojavljajo v strnjenih naseljih, predvsem tam, kjer je hrana in morebiti neurejeno ravnanje z odpadki, pa tudi v zapuščenih objektih. Zato je treba paziti na splošno higieno okolja, pravilno zbiranje odpadkov in urejenost zbirnih mest zanje, preprečiti zlivanja odpadkov in hrane v straniščne školjke ter preprečiti divja odlagališča.

"Prav pravilno odlaganje hrane je ključnega pomena pri obvladovanju problematike podgan, saj je največkrat hrana, preko školjke izplaknjena v interno kanalizacijo, za podgane najbolj vabljiva. Kasneje se namreč v javni kanalizaciji toliko razgradi, da jim več »ne diši«. Odmetavanje ostankov hrane v kanalizacijske odtoke in straniščne školjke predstavlja hrano za podgane, ki tako rekoč čistijo za nami. Pogosto se namreč zadržujejo v bližini vode, ob kanalih in v kanalizaciji, od koder lahko skozi straniščno školjko pridejo celo v stanovanje." Povečano število glodavcev je lahko tudi posledica bližnjih gradbišč, poplav ali vpliva mile zime, ko si na prostem enostavno iščejo hrano, še dodajajo.

Prikaz pokritosti MOM z izvedeno deratizacijo v letu 2023:

Mestna občina Maribor z izvedeno deratizacijo v letu 2023 FOTO: Mestna Občina Maribor

Povečano število je posledica narasle Drave

»Izvajalec aktivno sodeluje z Območno enoto Zdravstvenega inšpektorata Maribor in Murska Sobota. Glede priloženega prispevka in posnetka dodajamo, da gre po videnem za podgane, ki jih je izvajalec zabeležil že večkrat in živijo v kamnitih zložbah na predelu ob reki Dravi. Med kamnitimi zložbami so tanke in porozne površine, kamor so zašle podgane. Območje predstavlja izredno prijetno lokacijo z obilico hrane, ki jo obiskovalci odmetavajo ob krmljenju labodov. Tako podgane na sliki niso neposredno povezane z javno kanalizacijo. Zagotovo pa je njihovo povečano število na prostem tudi posledica narasle vode Drave, ki jim zaliva bivališča,« menijo na MOM.

Tudi drugod po Sloveniji

S podobno problematiko se srečujejo tudi v prestolnici in drugih krajih po Sloveniji. Pred časom smo že pisali o težavah Ljubljančanov s podganami, na katere nas je opozoril bralec Marco. Po prenovi Miklošičevega parka v centru Ljubljane so namreč v njem oblast prevzele podgane. V nočnih urah so gomazile po celotnem parku. Na podlagi prejetih obvestil je bila na območju Miklošičevega parka deratizacija izvedena že večkrat.

Tudi stanovalci v Zagorju ob Savi so v začetku leta opozarjali na nevzdržne bivanjske razmere. Ob vsakem dežju namreč zaliva kleti, iz kanalizacije se vije neznosen smrad, povsod je polno podgan. Pretresen zaradi razmer je bil zagorski župan Matjaž Švagan, ki je povedal, da je osebno ukrepal dvakrat in opozoril Stanovanjsko podjetje Zagorje, ki skrbi za večstanovanjske objekte, da je treba problematiko stanovalcev urediti.

Kaj pravi Zdravstveni inšpektorat RS?

Vprašanje, ali dobijo veliko prijav na leto in v katerih krajih, smo naslovili tudi na Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Kot pravijo, so glede pojava podgan v letu 2022 prejeli 11 prijav, v letu 2023 pa do vključno 7. novembra 12 prijav.

Prijave so obravnavale posamezne območne enote ZIRS, kot je razvidno iz tabele:

Območna enota ZIRS 2022 2023 Ljubljana 2 3 Maribor/Murska Sobota 2 5 Novo mesto / 2 Nova Gorica 2 1 Celje 3 1 Koper 2 / Skupaj 11 12

Kot dodajajo, so skupno glede nehigienskih razmer zaradi pojava golazni (insektov, vseh vrst glodavcev, golobov …) v letu 2022 in 2023 do danes prejeli 60 prijav.

Kako se s problematiko soočajo na ZIRS?

»9. člen Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22; v nadaljevanju: ZNB) določa, da so lastniki, upravljavci oziroma najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma prodajajo živila in predmete splošne uporabe, dolžni izvajati splošne ukrepe iz ZNB, med katere sodi tudi preventivna dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija. Deratizacija se izvede skladno s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS št. 88/00).

ZIRS lahko skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 47. člena ZNB ob ugotovljenih neskladnostih zavezancem odredi dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter druge sanitarne ukrepe.«

Glodavci v kanalizacijskem omrežju ne živijo, se pa hodijo vanj prehranjevat, ker vedo, da tam najdejo hrano. Betonske cevi, ki sestavljajo večino kanalizacijskega omrežja, zanje niso ovira, da pridejo do hrane. Tudi glodavci so eden izmed razlogov, zakaj v straniščno školjko ali odtok, kot vseskozi opozarjajo strokovne službe, ne smemo metati ostankov hrane. Več kot je hrane v kanalizaciji, hitreje se namreč razmnožujejo.

