Bralec šokiran: sredi centra Ljubljane opazil ogromne podgane (FOTO)

Pisal nam je bralec Marco in nas opozoril na šokanten prizor sredi centra prestolnice:

»Po prenovi Miklošičevega parka v centru Ljubljane so v njem oblast prevzele podgane. V nočnih urah gomazijo po celotnem parku, a uradne inštitucije MOL in Zdravstveni inšpektorat kljub večkratnim opozorilom s strani občanov ne reagirajo. Pristojni organi MOL sicer obljubljajo deratizacije, a jih podgane žal ne zaznajo, tako da se njihovo število rapidno veča. Glede na to, da v istem parku domuje jata golobov, da občani v njem sprehajajo svoje hišne ljubljenčke, se v njem igrajo otroci in počivajo turisti ter brezdomci, je potrebno urgentno urediti zadevo, preden pride do kakšne neljube epidemije.«

V parku občani radi sprehajajo tudi svoje hišne ljubljenčke. FOTOGRAFIJE: Marco Vidmar

Vprašanja, kakšne ukrepe bodo sprejeli glede omenjenega problema, smo naslovili na obe uradni inštituciji. Odgovore še čakamo. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

Zadržujejo se v parku, kjer se igrajo tudi otroci.

