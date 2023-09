V tem ameriškem mestu turistov ne zanimajo znamenitosti, pač pa podgane

Pozabite na Kip svobode, Empire State Building, fotogenični Times Square in zeleni Centralni park, če želite izkusiti pravi New York, ki ga poznajo domačini, se odločite za vodeni ogled skozi tiste predele velikega jabolka, najbolje zvečer ali ponoči, kjer so kraljice ulic – podgane.

Ja, podganje ture so postale najnovejša turistična atrakcija, radovedni obiskovalci mesta vztrajno pritiskajo na sprožilec fotoaparata na postajah podzemne železnice, pri smeteh za restavracijami, v kitajski četrti, tudi v bližini Rockefeller Centra in Times Squara, skratka povsod, kjer cvilijo te živali in brskajo za ostanki hrane. To pa je že skorajda povsod.

Za domačine težava

Kar je za domačine težava, je lahko za turiste nova nepozabna izkušnja. Medtem ko se je populacija podgan v mestu v zadnjem letu podvojila, da je župan brzinsko iskal lovce na te glodavce, je skoraj enako hitro raslo tudi število turistov, ki so jih želeli videti na lastne oči. In ker ponudbe sledijo povpraševanju, so prenekatere lokalne turistične agencije na seznam začele dodajati ture, ki vključujejo postanke na tistih lokacijah, kjer je podgan največ. Podganji turizem postaja cvetoč posel, eden od vodnikov, specializiranih za tovrstne ture, je postal po spletu okoliščin tudi Kenny Bollwerk, ki je na tiktoku z objavami gomazečih posnetkov dobil ogromno sledilcev. »Postale so maskota mesta. Vsi jih želijo videti,« pravi.