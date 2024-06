Tudi pri nas začeli s takšno prakso: Toliko so jim zaračunali za pogrinjek (FOTO)

V nekaterih državah ni nič nenavadnega, če je treba v restavracijah plačati tudi pogrinjek ali postrežbo. Če se usedemo k mizi, predvsem v Italiji in Grčiji zaračunajo pogrinjek. Ponekod še posebej zaračunajo postrežnino, če nam naročeno prinesejo k mizi. Včasih so cene pijače celo različne, če jih pijemo ob točilnem pultu ali za mizo. Vsega naštetega doslej v Sloveniji nismo bili vajeni. Zdaj pa smo iz Primorske izvedeli za gostilnico, kjer se na računu gostov znajde tudi postavka »pogostitev«.

Kot je razvidno z računa iz Okrepčevalnice Britof v Kanalu ob Soči, so ob štirih predjedeh in štirih glavnih jedeh gostinci računali tudi pogostitev, in to v vrednosti 17 evrov. Ker je na računu zapisano samo 1x17 evrov, ne vemo, koliko znaša pogostitev na osebo. To smo želeli preveriti pri gostincu. Prvič so se nam oglasili na klic in obljubili, da odgovore pošljejo na elektronsko pošto. Ko pa odgovorov ni bilo, smo jih še enkrat poklicali, vendar se z nami niso želeli pogovarjati. Zato ne moremo pojasniti, kaj obsega postavka »pogostitev« in koliko je njena cena na osebo. Upamo, da si bodo gostinci premislili in pojasnili, kaj računajo svojim gostom.

Če imate podobne izkušnje, bomo hvaležni za informacije in zgodbe. Pošljete nam jih lahko preko spodnjega obrazca.