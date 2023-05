Sporočilo, ki nas vedno znova opomni na slabe čase. Do kdaj jih bomo še prejemali?

Covid zgodbe so usahnile. Tu in tam se pojavi katera, ki govori o vzniku nove koronavirusne različice in simptomih, ki jo spremljajo. A ena stvar nas nanj nenehno opominja.

Mnogi so prvomajske počitnice izkoristili za brezskrbno druženje doma in v tujini. A ob vrnitvi v domovino jih je na neljube čase ponovno opomnilo sporočilo ministrstva za zdravje:

»Ob vrnitvi iz tujine bodite pozorni na svoje zdravje. Če se slabo počutite, kašljate in imate vročino, ostanite doma, po telefonu pokličite svojega osebnega zdravnika in preverite ravnanje glede bolezni covid-19. Pomagajte zajeziti šrijenje novega koronavirusa in si že danes naložite aplikacijo #OstaniZdrav, ki je za uporabnike mobilnih telefonov s sistemom ...«

Tako rekoč vsi ukrepi so že ukinjeni oziroma jih ne čutimo več, medtem pa nas na bolezen, ki je nekoč krojila naša življenja, še vedno opozarjajo. »Ni že čas, da se to ukine?« sprašuje naš bralec, ki se je ravnokar vrnil iz tujine in ga je pričakalo SMS-sporočilo.

Z ministrstva za zunanje zadeve so pojasnili: »Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ima z mobilnimi operaterji A1, BOB, Telekom in Telemach sklenjen dogovor samo glede pošiljanja konzularnih SMS-sporočil. To pomeni, da ko se državljani – ki uporabljajo storitev katerega od predhodno navedenih operaterjev – povežejo v omrežje tujega operaterja, avtomatično in brezplačno prejmejo kratko SMS-sporočilo s telefonsko številko pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije v tej državi in povezavo na spletno stran zunanjega ministrstva, na kateri lahko poiščejo dodatne informacije.« Dodajajo, da se lahko na storitve SMS-obveščanja kadarkoli prostovoljno prijavijo in odjavijo (več o tem na povezavi) in da ministrstvo nima stroškov s pošiljanjem konzularnih SMS-sporočil.

Za sporočila, povezana s covidom, je pristojno ministrstvo za zdravje, a do objave članka niso posredovali odgovorov.

Sporočilo, ki ga dobimo ob vrnitvi iz tujine. FOTO: Zaslonski Posnetek

