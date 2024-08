So se organizatorji bali izgredov Romov? To je obiskovalce pričakalo ob vhodu v šotor (FOTO)

Pred dnevi smo na naši spletni strani poročali o predrznem vozniku električnega skiroja, ki se je skozi semaforizirano križišče v Šentjerneju peljal z vso hitrostjo, in to pri rdeči luči, s tem pa ogrožal svoje življenje. Zdaj pa se je iz istega kraja oglasil bralec Matej.

»V naši občini smo imeli minule dni občinski praznik. Vse lepo in prav, vse pohvale organizatorjem številnih prireditev. Je pa bilo prav organizatorje strah izgredov, ki so v našem kraju že večkrat grdo zabelili kakšno prireditev. Zato se ne čudim, da je obiskovalce pred vhodom v prireditveni prostor »pozdravil« velik plakat, s čim vse obiskovalci ne smejo pod šotor. Očitno z vsem, s čimer bi lahko povzročili izgrede. Tudi vnos dežnika je bil prepovedan.« je sporočil bralec in dejal, da imajo sicer v njihovem kraju precejšnje težave z Romi, ki pogosto poskrbijo za kak izgred.

Obiskovalce je pričakalo kup omejitev. FOTO: Bralec Matej

