Slovenski nudisti na nogah: v priljubljenem hrvaškem kampu odslej vse drugače

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Nejc, ki je dolgoletni gost nudističnega kampa Koversada v Vrsarju. Mnoge pavšaliste je razjezila napoved vodstva kampa, da bodo v letu 2025 kamp prenovili, in sicer tako, da bo po novem del kampa tudi tekstilni.

Kot pravi bralec, v kampu Koversada kampirajo že štiri leta, z izkušnjo pa so bili doslej zelo zadovoljni. Konec septembra pa so od podjetja Maistra, ki ima v lasti omenjeni kamp, prejeli obvestilo, da v letu 2025 ne bo več mogoče rezervirati t. i. pavšalov, poleg tega pa bo kamp razdeljen na tekstilni in nudistični del. Kasneje pa so na spletu prebrali še, da bo nudistični del omejen na približno tretjino, in to na delu kampa, kjer je dostop do morja zelo omejen.

4300 evrov na leto

Bralca žalosti, da na slovitem otočku ne bo več naturizma. FOTO: Kamp Koversada

»Najbolj nas žalosti, da je na otoku Koversada, kjer se je na Hrvaškem začel naturizem in velja za najlepši del kampa, predviden tekstilni del kampa,« pravi bralec, ki pravi, da je v omenjenem kampu nekaj 100 slovenskih pavšalistov. Kot pravi, je bilo letos za letni najem parcele treba odšteti 4300 evrov.

Nejc se proti odločitvi vodstva kampa bori tudi s peticijo, ki jo je v treh tednih podpisalo več kot 3000 ljudi. »Koversada v Vrsarju je eden najstarejših in najbolj priljubljenih nudističnih kampov v Evropi, ki že desetletja ponuja prostor za svobodo in sprostitev brez oblačil. Načrti za delitev kampa na tekstilni in nudistični del od leta 2025 ogrožajo unikatnost tega prostora. Podpišite peticijo in pomagajte ohraniti Koversado kot celovit FKK kamp, kjer bodo ljubitelji naturizma lahko še naprej uživali v naravi brez omejitev,« se glasi obrazložitev.

Vodstvo: Zaradi sprememb na turističnem trgu smo razširili ponudbo

Kot je za Glas istre pojasnil investitor Maistra Hospitality Group, se zavedajo pomena Koversade in njene posebne vloge v naturizmu, tako za domače kot tuje goste. »Maistra že vrsto let dela na ohranjanju te tradicije, vendar smo, ob upoštevanju sprememb na turističnem trgu, sprejeli odločitev, da razširimo ponudbo. Z uvedbo novih vsebin za »tekstilne« goste je naš cilj zagotoviti dolgoročno vzdržnost destinacije, blagovne znamke Koversada in podjetja,« odgovarjajo.

Tako bo od naslednjega leta po besedah vodstva en del prenovljenih zmogljivosti pod imenom Koversada Uncovered Naturist Kamp še vedno namenjen gostom naturistom, drugi del, imenovan Koversada Covered Kamp, pa bo namenjen gostom, ki raje kampirajo v tekstilu. Na tem delu bodo prenovili tudi gostinsko ponudbo, sanitarne objekte in športno-rekreativne površine.

Več kot 140 novih mobilnih hišic

Investitor na tekstilnem delu obljublja tudi več kot 500 prenovljenih parcel in 141 novih premium mobilnih hišic. Poleg tega je načrtovana popolna prenova glavne recepcije, v naslednjih štirih letih pa številne druge investicije. »Pomembno je omeniti, da bo med vsemi deli maksimalno spoštovana in zaščitena bogata narava, po kateri je Koversada znana, s čimer se Koversada dodatno poudarja kot kraj za počitek v neokrnjeni naravi,« še zagotavljajo v podjetju.

