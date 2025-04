Narodnozabavni big band? Oh, da, in to še kako dober!

Ideja za ustanovitev orkestra Š'ta godba se je leta 2017 porodila pozavnistu Žanu Plohlu ter komponistu in aranžerju Luki Krofu. Njuna zamisel je bila, da bi obudili studijske projekte Pihalnega orkestra Francija Puharja, Pihalne godbe RTV Ljubljana, Alpskega kvinteta s pihalno godbo in projekta bratov Avsenik s pihalnim ansamblom. Orkester izvaja tako že posnete skladbe prej omenjenih zasedb kot tudi lastne priredbe skladb, ki jih v orkestralni obliki v preteklosti ni bilo mogoče slišati. Pod vse priredbe se je podpisal Luka Krof, orkestru pa je z njimi uspelo pridobiti lasten, zdaj že prepoznaven zven. Na digitalnem albumu in vinilni plošči so zbrali 12 skladb, ki so skozi celotno osemletno ustvarjanje najbolj vplivale na njihovo umetniško delovanje in glasbeno rast, v živo pa so jih člani zasedbe predstavili minuli teden v Domu kulture Velenje, v oddaji Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

»Že od prvega leta obstoja pri skupnem muziciranju ansambel oddaja veliko organskosti. Zanimivo je vedeti, da v zasedbi sedijo glasbeniki raznih prevladujočih žanrskih preferenc in nivojev izobrazbe – od jazza do klasike, od ljubiteljev do profesionalcev, vendar je zasedba, ne glede na različne zvene, ohranila enako osnovo: neskončen elan s pomočjo ljubezni do te glasbe ter medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Sodelovanje z zasedbo, kot je Š'ta godba, je zame velik privilegij, saj sem lahko skozi priredbe izražal neskončno domišljijo s popolnim zaupanjem v glasbenike. Za tovrstno zasedbo sem napisal 48 priredb in eno avtorsko skladbo, ki je premiero doživela na albumu,« pravi komponist in aranžer ter eden od soustanoviteljev zasedbe Luka Krof.

Š'ta godba je s svojimi priredbami pridobila lasten, zdaj že prepoznaven zven. FOTO: Klemen Pesl

»Vesel sem, da je orkester tako dozorel, da smo se lahko lotili svojega največjega projekta doslej. Že sam naslov albuma pove, da gre za brskanje po preteklosti in njeno spominsko obnavljanje. Navdih za ime sem našel v albumu Pihalnega orkestra Francija Puharja z naslovom Slovenske polke in valčki, ki je izšel leta 1979 in je zadnja vinilna izdaja pri založbi ZKP RTV Slovenija v kategoriji narodnozabavne glasbe. Z Retrospektivo polk in valčkov smo se želeli čim bolj približati načinu snemanja, ki je bil značilen za tovrstne projekte v preteklosti, hkrati pa mu dodati noto sodobnega časa. Menim, da smo cilje uspešno izpolnili, saj album zaradi hkratnega snemanja vseh inštrumentov in vokalov zveni živo in naravno, mladostna energija pa mu vlije ravno prav svežine,« pa pravi pozavnist in drugi soustanovitelj skupine Žan Plohl.

Album zveni živo in naravno, mladostna energija pa mu vlije ravno prav svežine.

Z njim se strinja glasbeni urednik in urednik Četrtkovega večera domačih pesmi in napevov Tomaž Guček. »Ko sem leta 2018 prvič slišal zasedbo Š'ta godba in videl resno delo njenih članov, sem zaslutil, da bi iz te zasedbe lahko nastalo kaj več. Povabil sem jih v najstarejšo glasbeno oddajo Radia Slovenija Četrtkov večer domačih pesmi in napevov in ni mi bilo žal. V teh letih smo se videli in slišali že večkrat in vesel sem, da je iz našega sodelovanja nastalo to, kar Š'ta godba zdaj predstavlja,« pove Guček.