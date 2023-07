Slovenec na Hrvaškem parkiral mercedesa, kjer ne bi smel. Takšno sporočilo ga je pričakalo (FOTO)

»Go to your home and park like this!«

Takšen napis, ki bi se v prevodu glasil 'pojdi domov in parkiraj tako', je pričakal lastnika slovenskega vozila, gre za mercedesa, parkiranega v enosmerni ulici na Hrvaškem v Pulju. Iz fotografije je razvidno, da je slovensko vozilo zasedlo del prehoda za pešce, poleg tega je na tleh zarisana modra črta, ki označuje, da tam ni ustrezen prostor za puščanje vozila.

Nekatere je takšno početje pošteno razpištolilo in so se spraševali, kje je pajek, da takšno vozilo odstrani. Drugi so se ob tem zabavali in so dejali, da si to lahko privoščijo le lastniki mercedesov. Tretji so se spraševali, zakaj za vraga je nekdo Slovencu spisal sporočilo v angleškem jeziku.

O velikosti

Med številnimi komentarji na parkiranje Slovenca so nekateri prav izvirni. Nekdo se je pošalil na račun velikosti Slovenije in je piscu sporočila odgovoril, da doma pač ne more tako parkirati, saj bi v tem primeru en konec vozila štrlel bodisi v Avstrijo bodisi v Hrvaško.

Nekdo je bil celo tako prijazen, da je pripravil vzorec sporočila, v slovenskem jeziku, ki ga lahko kdorkoli pusti v takšnem primeru. Glasi se takole: »Tako parkirajte doma v deželi, pri nas spoštujemo predpise! Lepe počitnice želim!«

