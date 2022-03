Slovenci se čudijo: razbito podrtijo prodajajo za 288 tisočakov

Cene nepremičin na slovenskem so že nekaj časa običajnemu Slovencu povsem nerazumljive. Pravijo, da so poletele v nebo, ker povpraševanje presega ponudbo. Ljudje s ena družabnih omrežjih čudijo ponudbi, ki je pogosto res precenjena. Eden izmed oglasov, ki je v teh dneh pritegnil veliko pozornosti pa je oglas za hišo, ki jo po razdejanju skušajo prodati za nekaj manj kot 300 tisoč evrov.

»Na lepi in sončni lokaciji z odličinmi prometnimi povezavami prodamo hišo,« se glasi oglas objavljen na nepremičninskem portalu. Hišo na Malem vrhu pri Prežganju, ki je velika 237 kvadravnih metov in ima 838 kvadratnih metrov zemljišča, prodajajo za vrtoglavih 288 tisoč evrov.

Razbita hiša FOTO: Nepremičnine.net

Kot pozitivno plat omenja prodajalec pred kratkim obnovljeno občinsko cesto in javno razsvetljavo, sončno lego in urejeno, skoraj povsem urbanizirano naselje. Prodajalec sicer navaja, da je potrebna celovite obnove, pozabi pa omeniti kakšen sloves se drži hiše. Na strani nepremičnine od ust do ust je nekdo razkril, da je hiša znotraj popolnoma razbita, da je v njej živela romska družina in da se je v njej zgodila tudi tragedija in še cel kup drugih stvari. »Skratka, prijetna energija, cena pa, kot da gre za vilo z bazenom.«

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da je romska družina v hiši živela najmanj tri ali štiri leta, pred tem ša se je v hiši res zgodila tragedija. »Hiša je 'ubitačna', samo za podreti,« pravijo domačini.