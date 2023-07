Slovenci iz Italije dobivajo v nabiralnike obvestila. Če ne naredijo tega, bodo ...

Številni Slovenci so v minulih tednih in mesecih prejeli obvestila o neplačanih cestninah po Italiji. Pošilja jih družba Nivi, ki se, sodeč po zapisanem na spletu, ukvarja z izterjavo dolga. A nekateri dvomijo v pristnost obvestil in se sprašujejo, ali so na delu le faloti, ki se skušajo dokopati do njihovega denarja. Takšnih in drugačnih prevar namreč v današnjih časih ne manjka.

Obvestilo v nabiralniku

Razkrivamo enega od primerov: v nabiralnik na domačem naslov je po navadni pošti prispel dopis zaradi neplačane cestnine. Dogodek naj bi se zgodil leta 2014. Bralec pritrjuje, da je bil takrat res v Italiji, a da je cestnino gotovo poravnal: »Le kako bi se mi dvignila zapornica, če je nisem? Mimo spuščene zagotovo nisem zapeljal.« Skupaj z neplačano cestnino mu zaračunavajo še po njegovih besedah 35 evrov stroškov postopka, kar skupaj nanese prek sto evrov. V dopisu še piše, da je rok plačila 30 dni.

Poleg tega v obvestilu navajajo še uporabniško ime in geslo, s katerima prek spletne strani uporabnik dostopa do podrobnosti o dogodku, med drugim je dodana tudi fotografija, iz katere je jasno razvidno vozilo oziroma registrska označba vozila.

Na družabnih omrežjih smo zasledili še več podobnih zgodb. Vsem je skupno, da so v Italiji res bili pred okoli sedmimi ali osmimi leti, in čisto vsi med njimi so prepričani, da so cestnino plačali. Nekateri verjamejo, da so njihovi primeri, četudi se je to res dogodilo, že zastarali.

Možna razlaga

Preleteli smo komentarje in pojavili so tudi takšni, ki so razkrili, kaj bi utegnilo iti v njihovem primeru narobe: menda naj bi se zapornice samodejno dvignile, če plačilo cestnine (večkrat) spodleti. Kolikokrat se je potrebno zmotiti (ali če gre morebiti za kakšno tehnično težavo), ni znano, menda pa naprava v takšnem primeru preprosto dvigne zapornico, uporabniku pa izvrže listič, na katerem je zapisano, komu, na kateri transakcijski račun in v kakšnem znesku mora nakazati cestnino. Naj poudarimo, da je zadnjih odstavek nepreverjen zapis.

Kaj pravi ministrstvo za zunanje zadeve

Po pomoč pri iskanju odgovora smo se obrnili tudi na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, od koder so nam pred dnevi pojasnili, da se bodisi na njih bodisi na veleposlaništvo v Rimu prejemniki obvestil niso obrnili, zato s primeri niso seznanjeni. Kaj storiti, nam zato niso mogli konkretno svetovati, so pa dali splošen nasvet:

»Slovenskim državljanom svetujemo, da ne ignorirajo pošte iz tujine z raznimi obvestili in pozivi za plačila ali kazni za prekrške. V primeru dvomov o verodostojnosti naj zadevo preverijo. Za dodatno pomoč se lahko vedno obrnejo na pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije.«

Kaj svetuje slovenska Policija

Tudi ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija ni seznanjena s primeri o neplačnimi cestninami: »Do sedaj vprašanj občanov glede plačila cestnine v Italiji nismo prejemali, razen pisanj in klicev občanov v zvezi s prekoračitvami hitrosti v Italiji, od koder so prav tako različna podjetja po pooblastilu italijanskih varnostnih organov pošiljala obvestila za plačilo globe. Sporni naj bi bili spletni naslovi, s katerih so obvestila prihajala, a se je izkazalo, da podjetja, ki to opravljajo za italijanske varnostne organe, dejansko obstajajo in da so takšna obvestila pristna.«

»Po podatkih italijanskega veleposlaništva v Ljubljani za italijanske upravljavce avtocest in hitrih cest ob neplačani cestnini opravljajo storitve različni pogodbeni izvajalci (med drugim npr. tudi podjetje NIVI Spa). Navedeno podjetje v imenu upravljavca avtocest in hitrih cest izvede postopek neplačane cestnine,« razlaga Policija.

»V konkretnem primeru gre za prekršek neplačila cestnine, pri čemer gre za postopek v drugi državi, s podrobnostmi katerega nismo seznanjeni. Svetujemo, da občani, ki so prejeli takšna obvestila, kontaktirajo italijansko veleposlaništvo za pojasnila, kako ravnati v takšnih primerih, oziroma si, če je to potrebno, zagotovijo pravno pomoč,« so še dodali.

Ostali brez odgovora

Vprašanja smo poslali še na italijansko družbo Nivi, ki je pošiljala obvestila, pa tudi na italijansko družbo za avtoceste (Autrostrade per l'Italia SPA). Zanimalo nas je, zakaj obvestila o neplačanih cestninah prihajajo skoraj deset let kasneje po dogodku, po kakšnem času zadeva zastara in kaj bi se hipotetično zgodilo, če bi oseba obvestilo ignorirala. Odgovorov žal do zdaj nismo prejeli.

