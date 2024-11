Pred sodišče prihitela policijsko in reševalno vozilo: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Na sončni petek, ko marsikdo odšteva trenutke do konca delovnika v upanju, da bo še ujel kakšen sončni žarek, so imeli ljubljanski policisti polne roke dela. Najprej so množično hiteli na Brdo, kjer so sredi noči odjeknili streli in ubili moškega, veliko pa jih je nekaj ur pozneje odšlo tudi na Tavčarjevo ulico, kjer ima prostore ljubljansko okrožno sodišče. Tam je potekal predobravnavni narok za umor Danijela Božića.

Ranjen ni bil nihče, smo izvedeli na PU Ljubljana. FOTO: Bralec Darko

Ko je bilo tega že konec in se je zdelo, da bo dan le potekal mirno, pa je bralec, ki ga je pot zanesla mimo sodišča, opazil, da je pred stavbo pripeljala nova patrulja, poleg nje pa še reševalno vozilo. Kaj se je dogajalo, smo povprašali na Policijski upravi Ljubljana.

»Danes okoli 12.30 smo bili obveščeni o dogodku, kjer je po do sedaj znanih podatkih v eno izmed pravosodnih stavb na območje centra Ljubljane želel vstopiti starejši moški, pri tem pa ni upošteval ukazov varnostnice ter se je uprl, ko ga je želela odstraniti iz varovanega območja. Pri sebi je imel palico z zastavo in z njo je udaril varnostnico. Po prvih informacijah ni bil nihče ranjen. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja,« je pojasnil tiskovni predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic.

Ste tudi vi bili priča nenavadnemu dogodku? Preko spodnjega obrazca nam lahko pošljete informacije ali fotografije.