Slovenski šolarji se v večjem delu spet izobražujejo od doma. To veleva vladni odlok z namenom, da bi zajezili širjenje koronavirusa . Tako so od 19. oktobra doma, a hkrati v šoli na daljavo, vsi učenci od 6. razreda ter dijaki in dijakinje.V uredništvo Slovenskih novic pa smo prejeli informacijo, da se tega naj ne bi držali na eni izmed ljubljanskih šol in da naj bi za nekatere šolarje predmetne stopnje izvajali pouk povsem normalno.Ravnatelj Osnovne šole Miška Kranjca v Ljubljaniodgovarja takole: » Na OŠ Miška Kranjca bomo v naslednjem tednu upoštevali vse odloke vlade RS in priporočila Nijz. Skladno z odlokom bodo torej imeli učenci od 6. do 9. razreda od 19. 10. do preklica celoten pouk na daljavo.«