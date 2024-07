Preverite, koliko smo leta 2021 odšteli za te izdelke! Podražitev je neverjetna

Bralka Gaja je opazila velike spremembe v cenah nekaterih osnovnih dobrin, ki so se v zadnjih treh letih močno podražile. Leta 2021 je, v isti trgovini, za koruzne kosmiče odštela 1,29 evra, letos pa enako, 500-gramsko pakiranje stane 2,18 evra.

Pakiranje šestih pločevink brezalkoholne gazirane pijače je leta 2021 stalo 2,90 evra, letos pa za enak izdelek odštejemo 5,18 evra. Močno se je podražil tudi dolgozrnati riž, ki je z 0,98 evra poskočil na 1,79 evra.

Primerjava cene leta 2024 (levo) in 2021 (desno). FOTO: Bralka Gaja

FOTO: Bralka Gaja

FOTO: Bralka Gaja

FOTO: Bralka Gaja

Inflacija letos nižja

V Sloveniji smo imeli sicer junija 1,5-odstotno inflacijo na letni ravni, navaja Statistični urad RS. V istem mesecu prejšnjega leta je bila ta 6,9-odstotna. To je najnižja rast cen po juniju 2021, ko je bila letna stopnja inflacije 1,4-odstotna.

»Cene storitev so se v povprečju zvišale za 4,2 %, cene blaga pa za 0,2 %. Poltrajno blago se je podražilo za 1,5 % in blago dnevne porabe za 0,3 %, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 1,4 %,« navaja STAT.

Največ so k inflaciji prispevale cene storitev v restavracijah in hotelih; zvišale so se za 6,7 %. Sledile so podražitve raznovrstnega blaga in storitev (za 4,9 %).

Vse pa ni tako črno, saj so se v zadnjem letu pocenili električna energija, plin in druga goriva (za 7,7 %) ter s tem inflacijo nekoliko ublažili.

Življenjske potrebščine dražje

Cene življenjskih potrebščin so se v prvih šestih mesecih letos zvišale za 2,3 % (v istem obdobju lani za 4,9 %).

Najbolj so v tem obdobju zrasle cene rekreacije in kulture (za 7,3 %), sledile so podražitve na področjih oblačil in obutve (za 4,2 %), restavracij in hotelov (4,0 %), alkoholnih pijač in tobaka (za 3,4 %), zdravstva (za 2,9 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 2,4 %), še navaja STAT.

Cene so upadle, na področju stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj. Izdelki in storitve v tej skupini so se v povprečju pocenili za 0,3 %.

Počitnice so dražje

Cene počitniških paketov so se dvignile za 11,2 %, podražitve nastanitvenih storitev za 3,6 %, zavarovanja pa za 2,1 %.

»Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila junija 1,6-odstotna (v prejšnjem juniju 6,6-odstotna). Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene,« piše v poročilu Statističnega urada.

Cene storitev so bile glede na njihove podatke v povprečju višje za 4,7 %, cene blaga pa nižje za 0,1 %.

Prikrite dražitve

Poleg inflacije pa se izdelki dražijo tudi na prikrite načine, proti čemur se borijo nekatere organizacije. V Franciji, na primer, so se tega problema lotili na državni ravni in uvedli obvezno označevanje izdelkov, ki so jim okrnili količino vsebine, medtem ko je cena ostala enaka ali se povišala.

Skrčflacija je poslovenjen izraz za angleško skovanko shrinkflation. Ta izhaja iz dveh besed: skrčenje in inflacija. Skrčflacija poenostavljeno pomeni, da za enako ali v nekaterih primerih celo višjo ceno dobimo manj izdelka, ali povedano drugače: ko se količina izdelka v embalaži »skrči«, cena pa ne.

Krčenje izdelkov v Sloveniji zakonsko ni prepovedano, opozarjajo na ZPS, toda večina proizvajalcev svoje produkte preoblikuje netransparentno, zato večina potrošnikov spremembe v njihovi ceni ne opazi.

Preberite še: