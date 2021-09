Ogorčenje zaradi dostave: To dejanje je vredno vsakega obsojanja in kaznovanja

V stiski spoznaš prijatelja, pravi stara ljudska modrost. In še kako resnična je. O tem priča tudi zgodba iz okolice Vojnika, ki se je zgodila te dni in na katero ste nas opozorili.



»Ne facebook vprašanje 'o čem razmišljam' ne morem mimo današnjega dogodka. Neka celjska trgovina, katere ne bom imenoval, ker se bodo sami prepoznali, je na Tomaž nad Vojnikom dostavila zamrzovalno omaro približno 100 kilogramov težko in 2 metra visoko za družino (ime znano uredništvu),« piše Franc na facebooku. Družina je plačala dostavo na doma, a se je voznik, saj bi moral zapeljati skozi gozd, kakšnih 300 metrov, odločil, menda zaradi cerade, da ne bo peljal naprej. Zamrzovalno omaro je zato odložil pri prvem sosedu: »In to družini ki imajo očeta nepokretnega po operaciji črevesja, sina na vozičku (tudi nepokreten) in mamo na berglah po operaciji hrbtenice in edino slabo pokretno. To dejanje je vredno vsakega obsojanja in kaznovanja. Absolutno neoprostljivo dejanje.«



A ni bilo treba čakati dolgo, da jim je nekdo podal roko: »K sreči imamo v Vojniku člane PGD Vojnik, ki so takoj priskočili na pomoč in zadevo uredili. To ne pišem zato, da bi nas sedaj pa hvalili, ampak takšne dostave ne bi smelo biti niti v najslabšem primeru. Sram naj vas bo, trgovino in voznika ki je vožnjo opravil.« Ime trgovca oziroma dostavne službe za zdaj ostaja neznanka.



Na objavo so se odzvali gasilci PGD Vojnik: »Na žalost se dogaja tudi to v današnjem času, res žalostno in sramotno. Je pa lep občutek, ko pomagaš družini, tisti mali besedi 'hvala vam' imata neprecenljiv pomen.«

