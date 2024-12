Ogorčena bralka: Starejši na laboratorij lačni in žejni čakajo osem ur in več

Ob vsem, kar se v zadnjem času dogaja v slovenskem zdravstvu, ko mnogi nimajo niti osebnih zdravnikov ter zobozdravnikov, ponekod pa so čakalne dobe neskončno dolge, niti ne preseneča, da so državljani vedno bolj občutljivi za vse, kar je povezano z zdravstvom. Situacija ni nič kaj rožnata niti Zdravstvenem domu Murska Sobota, ki bo kmalu obeležil 100 let uspešnega delovanja in kjer se sicer trudijo stanje izboljšati, a ni vse v njihovih rokah.

Na več pomanjkljivosti nas je opozorila bralka Olga, ki jo, enako kot mnoge druge paciente, motijo predvsem novi prostori laboratorija. Ti so premajhni, zlasti čakalnica, tako da bolni ljudje čakajo zunaj na mrazu, v megli, dežju, snegu, poleti pa na vročem soncu.

Čakajo po osem ur

Še dodatno našo bralko razburja, da na »medicini dela in športa porabiš za pregled kar osem ur. Vsi pacienti so naročeni ob 7. uri in potem čakaš brez vrstnega reda, ne glede na to, kdaj prideš. Čakajo tudi starejši od 79 let, ki morajo opraviti pregled zaradi podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ker morajo priti na tešče in si ne upajo zapustiti čakalnice, da jih ne bi v tem času poklicali, so lačni in žejni osem ali več ur, tudi sladkorni bolniki, kar je nedopustno. Menda drugod, tudi v Pomurju (npr. v Ljutomeru, Lendavi in Gornji Radgoni), trajajo ti pregledi bistveno manj časa,« opozarja bralka in se sprašuje, kdo je kriv za slabo organizacijo.

Zdravstveni dom Murska Sobota FOTO: Oste Bakal

Še dodatno jo skrbi, kaj bo na dispanzerju medicine dela, prometa in športa v prihodnje, saj dolgoletni zdravnik odhaja v pokoj. »Zato ne sprejemajo več naročil na preglede, saj ne vedo, kdo in kdaj pride. Bo Murska Sobota ostala brez omenjene ambulante?« se še sprašuje bralka Olga.

Seveda smo zadevo preverili in se v Zdravstvenem domu Murska Sobota pogovarjali z direktorico Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., ki je dejala, da se zavedajo vseh težav in poskušajo sprejemati ukrepe za njihovo reševanje.

Sprejeli so že več ukrepov

Kot odgovarja na navedbe bralke glede težav z laboratorijem, je »ZD Murska Sobota na področju storitev laboratorija že sprejel več ukrepov za izboljšanje. Med njimi sta boljše informiranje pacientov ter uvedba naročanja na že dogovorjene termine. To bo olajšalo dostopnost in zmanjšalo gnečo, saj ta občasno nastaja le ob urah, ko je več istočasnih napotitev.«

»Kljub temu da so vsa naša odvzemna mesta postavljena v skladu z veljavnimi standardi, pa že pripravljamo načrte za širitev kapacitet,« je še dejala direktorica ZD Murska Sobota.

Direktorica ZD Murska Sobota Edith Žižek Sapač želi paciente pomiriti. FOTO: Oste Bakal

Povečan obseg dela pri dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je po njenem prepričanju deloma posledica gospodarskega okrevanja, naraščajočega zaposlovanja, tudi tujih delavcev, in dejstva, da je Murska Sobota regijsko središče. Ob povečanem številu pregledov si prizadevajo optimizirati postopke, da bi čakanje čim bolj zmanjšali, obenem pa ohranili kakovost pregledov. »Informacija, da bi Murska Sobota ostala brez dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, pa ne drži,« je zatrdila Edith Žižek Sapač.

