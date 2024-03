Napeljevanje h kršenju zakonodaje? Tako ogorčeni mami odgovarja glavna tržna inšpektorica

Mamo je zaskrbelo, da mladinska zveza najstnike napeljuje h kršenju zakona in nakupom njim prepovedanih substanc. Zato smo se obrnili na Ministrstvo za zdravje, tržni inšpektorat ter mladinsko zvezo Brez izgovora, ki so nam pojasnili, kako projekt pravzaprav poteka.

To ni prvič, da se mladinska zveza Brez izgovora sooča s takšnimi kritikami, že leta 2023 so namreč objavili pojasnilo, v katerem so zagotovili varno in korektno sodelovanje z mladimi.

»Kot kažejo raziskave (Čož in drugi, 2020; Kamin in Kokole, 2016), vzpostavitev zakona in socialno-marketinški pristopi žal niso dovolj za zmanjševanje prodaje alkoholnih in tobačnih izdelkov mladoletnim osebam,« so zapisali.

Zagotavljajo varno in korektno sodelovanje z mladimi. FOTO: Roman Šipić

Dodajajo še: »Eden od potrjeno učinkovitih načinov preprečevanja dostopnosti teh nevarnih izdelkov je skriti nakup, ki ga uporabljajo tudi v številnih drugih državah po svetu, kot sta Nova Zelandija in ZDA.«

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija te akcije izvaja na podlagi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17), in sicer v skladu s 15. odstavkom 41. člena, ki navaja, da lahko pristojni inšpektor pri opravljanju nadzora nad prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, sodeluje z osebo, mlajšo od 18 let.

»V Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija želimo poudariti, da pri svojem delu nikoli ne skušamo zavajati, zato namerno ne izbiramo mladih, ki bi bili videti mlajši, kot so v resnici. Prav tako že vrsto let zagovarjamo uvedbo licenc, ki bi dodatno omejile prodajo problematičnih izdelkov, kot sta tobak in alkohol, mladoletnim,« so zatrdili.

Namen je dober, projekt pa podpira država

»V okviru projekta smo tako mlade kot tudi zaposlene v trgovinah ozaveščali o pomembnosti omejevanja prodaje škodljivih izdelkov. Naš namen nikoli ni škodovanje zaposlenim, temveč kvečjemu ozaveščanje o tem, kako pomembno vlogo imajo v celotnem procesu,« je povedala Manca Kozlovič, podpredsednica in mladinska delavka v Brez izgovora Slovenija.

Glavna tržna inšpektorica Andreja But. FOTO: Gov.si

Na naša vprašanja se je odzvalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je sporočilo, da so »v redni koordinaciji z inšpekcijskimi službami, tako z Zdravstvenim inšpektoratom RS kot tudi s Tržnim inšpektoratom RS, posebej tudi za področje prodaje izdelkov mladoletnim, za katere velja zakonska prepoved prodaje.«

V preteklem letu so okrepili sodelovanje s Trgovinsko zbornico Slovenije, z namenom izboljšanja stanja, ki ga razkriva prav akcija »Skriti kupec«.

Izvajajo tudi delavnice v šolah

Glavna tržna inšpektorica mag. Andreja But je povedala: »Prodajo tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač mladoletnim osebam je težko ugotoviti, saj mora biti inšpektor ob pravem času na pravem mestu.« Dodaja še: »Tržni inšpektorat RS sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki tudi sicer na področju tobaka in alkohola izvajajo razne delavnice v šolah in ozaveščajo mlade o škodljivosti kajenja in uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter pitja alkohola.«

Akcija torej ne vključuje le skritih nakupov, temveč tudi obsežno osveščanje tako mladih kot prodajalcev.