Dve občini in fotografija, ki pove več kot tisoč besed (FOTO)

Po objavi članka o neočiščenih pločnikih in cestah v Ljubljani in Občini Lukovica se nam je z zapisom oglasil bralec Mirko in mu pripel tudi nadvse zanimivo fotografijo. Prikazuje, kako je ena občina vzorno poskrbela za »sivo pot« (ki nas vodi, kamor hoče srce), medtem ko druga žal ne.

»Kolesarska steza med Kostanjevico na Krki in Krškem splužena točno do meje med občinama. Zelo nevarno za pešce in kolesarje, ki morajo zato hoditi ob robu vozišča. Po glavni cesti se vozi vse do 90 kilometrov na uro. Steza pa je bila lani odprta prav tudi zaradi boljše prometne varnosti. Skratka, niso samo Ljubljančani tisti, ki se pritožujejo nad nespluženimi cestami ...«

Omenjeno kolesarsko stezo so uradno odprli lani in takrat dejali, da so z njo povezali krško in kostanjeviško občino ter izboljšali prometno varnost. O povezanosti, po videnem iz današnjih fotografij, težko govorimo ...

Meja med Občina občinama Krško in Kostanjevica na Krki. FOTO: Bralec Mirko

