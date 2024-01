Po tem, kar je videl v Ljubljani: To je nedopustno! (FOTO)

Po snežnem petku, ko je Slovenijo ponekod pokrila precej debela snežna odeja, je bilo slišati precej pritožb. Na začetku mnogi niso bili zadovoljni z delom plužnih služb na cestah (tisti, ki plužijo, pa z nerazumevanjem uporabnikov cest in »pamenjakovičev«), nato pa še z opravljenim na pločnikih in kolesarskih stezah. Največ pritožb, kar je nekako razumljivo, saj gre za največje slovensko mesto, je prihajalo iz Ljubljane, kjer se je na družabnih omrežjih zvrstilo kar nekaj fotografij razočaranih Ljubljančanov.

V soboto pozno zvečer se nam je glasil bralec Bogdan, ki se je pred tem mudil na območju enega od ljubljanskih nakupovalnih središč. Tam je, je ugotavljal, pravo ledišče: »Od parkirnih mest pa skoraj do vhoda v trgovski center je sam led, debel nekaj centimetrov. Sramotno in nevarno! Neprestano so obiskovalci z otroki in nedopustno je, da ni poskrbljeno za varnost!«

Poledenele poti za pešce v nakupovalnem središču v Ljubljani. FOTO: Bralec Bogdan

Iz priloženih fotografij se sicer zdi, da so zaledenelo območje posipali, še vedno pa je plast ledu jasno vidna.

Dva dni po sneženju, cesta pa še vedno ledena

Danes zjutraj se nam je oglasila bralka Stanka iz Lukovice, ki sprašuje: »Lepo vas prosim če lahko povprašate pristojne na občini Lukovica zakaj imamo še po dveh dneh od sneženja močno poledenelo regionalno cesto Ljubljana–Celje, med Blagovico in Trojanami, najhuje v kraju Podmilj. Ne pomnim da bi kdaj bilo tako. Cesta je bila vedno očiščena še isti dan.« Pripela je tudi posnetek, ki ga objavljamo spodaj.

Medtem ko se številni prito​žujejo in navajajo, da morajo zaradi nespluženih pločnikov korakati po cestah, se jim drugi čudijo. Pravijo, da se obnašajo, kot bi prvič videli sneg, pristojne službe pa imajo veliko dela in ne morejo vsega postoriti hipoma in naenkrat.

Kaj pravijo na Mestni občini Ljubljana

Iz Mestne občine Ljubljana so denimo v soboto popoldne javnost obvestili, da ekipe zimske službe že od zgodnjega jutra skrbijo za odstranjevanje snega, posipanje javnih površin in zagotavljanje dostopnosti, da bi bilo premikanje po mestu kljub snegu čim bolj učinkovito: »Skladno z izvedbenim načrtom zimske službe so prednostno uredili dostop do šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov in podobno ter do javnega prevoza. Treba je razumeti, da ne moremo vseh cest v Ljubljani očistiti snega takoj, ko zapade, zato meščane in obiskovalce prosimo za potrpežljivost, udeležence v prometu pa za posebno previdnost.«

Zahvalili so se tistim, ki pomagajo odstranjevati sneg s svojimi lopatami ali mehanizacijo.

»Če se odpravljate od doma, priporočamo, da se na pot podate prej. Prav tako svetujemo, da uporabljate javni prevoz ali ‘glavne’ ceste ter pločnike in kolesarske steze ob njih, kjer se sneg najprej odstrani oziroma tiste, ki se jih najprej posipa. Vaše prevozno sredstvo naj bo ustrezno opremljeno za zimske razmere, enako velja za primerno obutev, v kateri vam ne drsi. Predvsem pa opozarjamo na previdnost in strpnost v prometu,« so zaključili.

