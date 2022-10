Bralka Alenka: Dostavljalec na paket pljunil in ga brcnil čez ograjo

Bralka Alenka nas je obvestila, da ji je prejšnjo sredo, 19. oktobra, na lokaciji Spodnje Škofije po njenih besedah uslužbenec podjetja DHL okoli 11. ure dostavil paket. Paket je bil popljuvan in ko je pregledala varnostne kamere, je videla, kako je mladenič na paket pljunil in ga brcnil čez ograjo.

»Z mladeničem nisem imela priložnosti govoriti, res bi mu očitala lekcijo, saj nima niti enega odstotka potrpežljivosti. Sem gospa v letih, in ne morem isti trenutek skočiti iz postelje in priteči na vrata. Mladenič ni niti poklical, da bi me pred prihodom opozoril, da prihaja. Sosedi sem pojasnila zadevo in povedala mi je, da je ona prav tako dobila poškodovan paket. Mislim, da se mora takšno vedenje nujno prenehati. Sumimo, da je bil uslužbenec pod vplivom alkohola, kajti takšno vedenje je neznosno,« je zapisala.

Podjetje DHL smo prosili za pojasnil opisane zadeve in povprašali, kako pogoste so pritožbe ter kako ukrepajo, če pride do prijave? Odgovorili so nam takole:

»Obveščam vas, da je naš direktor, g. Matjaž Sirk, o zadevi že obveščen, ker pa je službeno odsoten, pred ponedeljkom žal ne bo na voljo za izjave. Lahko vam zagotovimo, da bomo zadevo takoj interno preverili. Predvidevamo, da je pošiljatelj spletna trgovina, ki ima tudi na spletni strani jasno opredeljeno, da pošiljajo z GLS. Pošiljke v notranjem prometu pri nas obsegajo zelo majhen odstotek, saj smo specializirani za ekspresno mednarodno pošiljanje. Seveda smo želeli biti prepričani in smo v naših sistemih vseeno preverili, ali je bila v tem tednu pri nas kakršna koli pošiljka s podjetja, ki je lastnik spletne trgovine in vam lahko zagotovimo, da ne. Če imate kakršno koli dodatno informacijo, z veseljem ponovno preverimo zadevo. Je pa zagotovo najbolj enostavno, da se preveri nalepka na pošiljki, kjer je dostavljalec naveden. Mogoče še ena informacija, ki lahko pomaga: naša AWB številka je 10-mestna, vsebuje pa samo številke (za razliko od nekaterih drugih dostavljalcev, ki imajo v AWB pošiljki tudi črke). Zelo lepo bi prosili, da ponovno preverite, ali je šlo za DHL paket, saj po do sedaj pridobljenih podatkih obstajajo za to minimalne možnosti.«

