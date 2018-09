FOTO: Incident na železniški postaji: po razgrajača prišli policisti

Razdejanje na železniški postaji. FOTO: bralka Jasna

LJUBLJANA – Zgodaj zjutraj se je na glavni ljubljanski železniški postaji odvijala prava drama. Po moškega, ki je razgrajal in razmetaval vse, kar mu je prišlo pod roke, so prišli policisti, nam je uspelo izvedeti.Kot je zapisala naša bralka, se je »'modelu snelo'«. »Ne boli me to, da se je 'modelu snelo'. Boli me, da je razmetaval hrano, ki so mu dajali dobri ljudje. Alergična sem na nespoštljivost. V bistvu sem presenetila sama sebe, kako užaljeno sem se počutila, ko sem se pripeljala v službo in zagledala cesto, polno odpadkov. Kakršna koli je Slovenija, je moja in dejstvo je, da je čista, in želim, da taka tudi ostane,« je dodala in pripela fotografije kaosa pred glavno stavbo.Izvedeti nam je še uspelo, da je omenjeni več dni postopal, razgrajal je tudi že v preteklih dneh. O tem naj bi bila celo obveščena policija, a je do zdaj vedno zbežal. Tokrat mu ni uspelo, saj sta ga do prihoda policistov zadržala varnostnika.Kaj se je dogajalo, so pojasnili tudi pri PU Ljubljana. »Ta trenutek lahko potrdimo zgolj to, da smo bili okoli 6.45 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na železniški postaji v Ljubljani, kjer naj bi moški prevračal smetnjake. Varnostnik je do prihoda policistov kršitelja zadržal na kraju. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi, in sicer javnega reda in miru ter zakona o tujcih.«Čeprav je sprva kazalo, da gre za državljana Irana, se je kasneje med postopkom izkazalo, da gre za državljana Bangladeša, ki je nezakonito vstopil v Slovenijo. »V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da gre za državljana Bangladeša. Kršitelju so policisti izdali odločbo o vrnitvi, saj je nezakonito vstopil na območje Slovenije iz Republike Italije. Nameščen bo v centru za tujce,« so še pojasnili pri PU Ljubljana.