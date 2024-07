Bralka s slovenske obale: Morje je spet umazano, plaže so na pol prazne

V uredništvo se nam je oglasila bralka Ines, ki je minuli konec tedna obiskala slovensko obalo. Kot nam je sporočila, je opazila, da je na plažah v Portorožu malo ljudi, glede na to, da se je sezona že začela. »Kje so turisti?« se sprašuje bralka, ki je pripomnila tudi, da na mnogih mestih tamkajšnje morje še vedno ni čisto.

Ali so opazili manj obiska na portoroških plažah, smo povprašali na Okolju Piran. Kot pojasnjujejo, je bil v juniju obisk plaže Portorož res nekoliko manjši kot v enakem obdobju lani, prvi dnevi julija pa po njihovih besedah že kažejo na to, da bo sezona podobna lanski.

Namesto na plažo na evropsko prvenstvo

Kot dodajajo pristojni, je zasedenost plaže vedno odvisna od vremenskih razmer in nadpovprečno deževen junij ni bil naklonjen kopanju. »Poleg tega je na manjšo obiskanost vplivalo tudi evropsko prvenstvo v nogometu, saj so se mnogi namesto oddiha ob morju odločili za ogled nogometnih tekem v Nemčiji. Za julij smo bolj optimistični, saj se je vreme končno ustalilo. Pričakujemo, da se bo obisk s prihajajočim vročinskim valom občutno povečal in da bodo naše plaže enako živahne kot lani poleti,« poudarjajo.

Kako pa v Okolju Piran odgovarjajo na navedbe bralke, da morje še vedno sveti oziroma da le-to ponekod še vedno ni čisto? Pravijo, da na plaži Portorož niso zaznali večjih negativnih odzivov gostov. »Le nekaj posameznikov je spraševalo o naravi pojava, vendar so po pojasnilu plažnega osebja, da je sluzenje naravni pojav, ki ni zdravju škodljiv, nadaljevali s kopanjem in drugimi morskimi aktivnostmi,« pravijo.

