Bralka ogorčena: Poglejte, kaj so naredili na otroškem igrišču (FOTO)

Bralka Polona se je obrnila na naše uredništvo s pritožbo in fotografijami z otroškega igrišča na Trebinjski ulici. Kot pravi, se na otroškem igrišču med bloki pogosto dogaja, da igrišče uporabijo za parkirni prostor. Tudi tokrat je bilo tako.

Vozniki ponavadi izkoristijo kakšen kos ob robu igrišča, tokrat pa voznik ni imel nikakršne mere in sramu, svoj avto je namreč parkiral kar med tobogan in gugalnice. Poglejte fotografijo. Bralki se zdi, da je šel predaleč in si želi, da bi policisti ukrepali in kaznovali takšne voznike, saj se parkiranje na otroškem igrišču v njihovem naselju zelo pogosto dogaja.