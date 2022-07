Bralka Mia v skrbeh: Prihajajo sredi noči, so povsem zamaskirani

Na nas se je obrnila bralka Mia, ki pravi, da se je v zadnjih 14 dneh na območju Brezovica pri Ljubljani v Vnanjih Goricah pripetilo kar nekaj vlomov v hiše in avtomobile. «Odtujeno je bilo kar nekaj vrednih stvari in uničena lastnine in škoda je pri vsakem posamezniku velika. Vlomilci pridejo zamaskirani in zaščiteni tako da se jih po videzu ne prepozna. Do sedaj so prihajali med 2. in 5. uro zjutraj. /.../ Vlomi so se zgodili v hišah, pisarnah in avtomobilih. Lastnica pa je bila s silo poškodovana. Rada bi obvestila ostale občane, naj bodo previdni in svoje vrednejše stvari pospravijo na varno in se tako zavarujejo pred nepridipravi,« je zapisala.

V zadnjih treh mesecih več vlomov

Iz PU Ljubljana so nam odgovorili, da so v zadnjih treh mesecih na tem območju zabeležili tri poskuse vlomov v vozila in en vlom v vozilo, od koder so bile odtujene bančne kartice, primer vloma v novogradnjo, kjer je nastalo za nekaj sto evrov škode, ter vlom v poslovne prostore podjetja, od koder je bil odtujen manjši znesek gotovine. Poleg tega so obravnavali tudi drzno tatvino, ko se je stanovalki v hiši predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in jo zamotil s pogovorom. V tem času je njegov pomočnik vstopil v hišo in iz nje odtujil za okoli 1000 evrov nakita.

Število tovrstnih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete sicer ne odstopa glede na druga območja ali obravnavane zadeve iz preteklih let, vendar opažajo, da se je povečalo število drznih tatvin iz hiš. »Posebej vzbuja skrb, da so žrtve starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo, nemalokrat gre za slabotne in dementne osebe. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Storilci se v večini primerov do osamljenih hiš pripeljejo z vozilom, se predstavijo da bodo opravili dela na telekomunikacijah in podobno. Žrtev zvabijo iz hiše, za vogal, v tem času pa storilci iz odklenjenih hiš odtujijo vrednejše predmete.«

»Skupaj obvarujmo starše, babice, dedke, sosede ...«

Če pri obnašanju oseb zaznate kaj sumljivega ali pa ste postali žrtev kaznivega dejanja, je o tem takoj treba obvestiti policijo na št. 113. »Glede na to, da storilci brezvestno izkoriščajo starejše osebe, na žalost pogosto mine precej časa, preden je policija o dogodkih sploh obveščena. Tako je preiskovanje takšnih kaznivih dejanj oteženo. Zato prosimo vse, da nam pri tem pomagajo, da bomo skupaj obvarovali naše starše, babice, dedke, sosede …, da bodo njihovi prihranki varni,« sporoča PU Ljubljana.

Pomembno je tudi samozaščitno ravnanje slehernega posameznika. V poletnih mesecih, ko so ljudje veliko odsotni od doma, policija svetuje, naj ob odhodu od doma:

– zaklepajo vrata in zaprejo okna;

– vklopijo alarmno napravo, če jo imajo;

– ključev ne puščajo na 'skritih' mestih;

– večjih dragocenosti ali gotovine naj ne hranijo doma, ampak naj raje najamejo sef;

– ne dajejo vtisa, da je objekt prazen (ne spuščajte rolet, nekdo naj prazni nabiralnik in na spletnih omrežjih ne objavljate, da vas ni doma).

Tudi vozila naj bodo vedno zaklenjena, na vidnih mestih pa v njih ne puščajmo vrednejših predmetov.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.